رويترز: أمريكا تنشر زوارق مسيرة في نزاعها مع إيران

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة نشرت زوارق سريعة مسيّرة للقيام بدوريات ضمن عملياتها التي تستهدف إيران، وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن استخدام مثل هذه الزوارق التي يمكن ‌استخدامها للمراقبة أو شن هجمات انتحارية.

ويأتي ذلك على الرغم من سلسلة من الانتكاسات التي واجهتها البحرية الأمريكية على مدى سنوات في سعيها لامتلاك أسطول من السفن المسيرة، وفق تقرير لرويترز العام الماضي.

وبرزت ⁠أهمية السفن المسيرة في السنوات القليلة الماضية بعد أن استخدمت أوكرانيا زوارق سريعة محملة بالمتفجرات لإلحاق أضرار جسيمة بأسطول البحر الأسود الروسي.

واستخدمت إيران طائرات مسيرة بحرية لمهاجمة ناقلات النفط في الخليج مرتين على الأقل منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما قبل نحو شهر. ولم ترد أي مؤشرات على استخدام ‌الولايات المتحدة سفنا مسيرة في هجمات.

تفاصيل وتوضيحات

وردا على أسئلة من رويترز، قال تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن زوارق مسيرة من إنتاج شركة "بلاك سي" ومقرها ولاية ماريلاند، تُعرف باسم "المركبة الاستطلاعية العالمية الذاتية التشغيل"، شاركت في دوريات ضمن الحملة الأمريكية على إيران، التي أطلق عليها اسم "ملحمة الغضب".

وأضاف هوكينز "تواصل القوات الأمريكية استخدام أنظمة مسيرة في منطقة الشرق الأوسط، منها زوارق مسيرة مثل المركبات الاستطلاعية العالمية الذاتية التشغيل. وسجل هذا النوع، على وجه الخصوص، أكثر من 450 ساعة ⁠إبحار وقطع أكثر من 2200 ميل بحري خلال دوريات بحرية لدعم ⁠عملية ملحمة الغضب".

وأحجم هوكينز عن ذكر أي تفاصيل عن الأنظمة المسيرة الأخرى المشاركة، كما رفضت شركة "بلاك سي" التعليق.

وتسعى الولايات المتحدة منذ سنوات إلى بناء أسطول من سفن وزوارق مسيرة غير مأهولة تعمل فوق سطح المياه وتحتها لتكون بديلا ⁠أقل كلفة وأسرع انتشارا من السفن والغواصات المأهولة، خصوصا في مواجهة النفوذ البحري الصيني المتصاعد في المحيط الهادي.

تحديات تقنية

غير أن هذا المسعى تأخر عن ⁠الجدول الزمني المخطط له وواجه تحديات تقنية عديدة ومخاوف تتعلق بالتكلفة ⁠وسلسلة من العقبات خلال مراحل الاختبار.

وكانت رويترز قد ذكرت العام الماضي أن زورق المركبة الاستطلاعية العالمية الذاتية التشغيل السريع ذا الشكل الزاوي، الذي يبلغ طوله نحو خمسة أمتار، واجه مشكلات عديدة متعلقة بالأداء والسلامة، منها اصطدامه بزورق آخر بسرعة عالية خلال ‌اختبار عسكري.

وقال مصدر مطلع إن زورقا من هذا النوع تعطل خلال اختبار آخر وباء بالفاشل في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية.

وامتنع هوكينز عن التعليق على العقبات خلال مراحل الاختبار.

وقال ‌هوكينز "نظام ‌مركبة الاستطلاع العالمية الذاتية التشغيل يمثل قدرة ناشئة، وهو جزء من أسطول من الزوارق المسيرة العاملة فوق سطح المياه، التي يشغلها الأسطول الخامس الأمريكي لزيادة الوعي بما يحدث في المياه الإقليمية".

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، منذ 28 فبراير/شباط الماضي، تسببت في مقتل المئات من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ إيران هجمات على ما تقول إنها مصالح أمريكية بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأهداف مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.