رئيس وزراء قطر يبحث بواشنطن التعاون الدفاعي وأمن الطاقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بواشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة الشراكة الدفاعية وتطورات سوق الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس الوزراء القطري شدد خلال الاجتماع على أهمية أمن الطاقة وتوفير الضمانات لحرية حركة الملاحة.

وجرت خلال اللقاء مناقشة تطورات أسواق الطاقة العالمية، والتأكيد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستدامة إمدادات الطاقة، وضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر إلى الأسواق العالمية، بما يعزز أمن الطاقة العالمي.

كما قالت الوكالة إنه جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الشراكة في مجال الدفاع في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وهاجمت إيران قطر مرات عدة بصواريخ ومسيّرات، منها هجوم على منطقة رأس لفان الصناعية بصاروخ باليستي، مما تسبب في نشوب حريق سيطرت عليه قوات الدفاع المدني لاحقا.

اجتماع ومباحثات

وفي وقت سابق عقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اجتماعا في واشنطن مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث.

وقالت الخارجية القطرية إن اللقاء استعرض علاقات التعاون الإستراتيجية والوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سبل دعمها وتطويرها في المجالات الدفاعية والأمنية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وكان مجلس الوزراء القطري قد جدَّد، يوم الأربعاء، إدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر والدول الشقيقة، مطالبا بوقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات من الأشخاص بينهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بـ"المواقع والمصالح الأمريكية" في دول عربية، لكنَّ بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.