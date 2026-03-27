رئيس الوزراء القطري يجتمع مع وزير الحرب الأمريكي في واشنطن

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عقد اجتماعا في واشنطن مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث.

وأوضحت أن اللقاء استعرض علاقات التعاون الإستراتيجية والوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سبل دعمها وتطويرها في المجالات الدفاعية والأمنية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق بيان الخارجية القطرية.

وكان مجلس الوزراء القطري قد جدَّد، يوم الأربعاء، إدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر والدول الشقيقة، مطالبا بوقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.

وأكد مجلس الوزراء في بيان، نشرته وكالة الأنباء القطرية، احتفاظ قطر بحقها في الرد وعدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها.

وهاجمت إيران قطر مرات عدة بصواريخ ومسيّرات، ومنها منطقة رأس لفان الصناعية التي هاجمتها بصاروخ باليستي، مما تسبب في نشوب حريق قبل أن تسيطر قوات الدفاع المدني عليه.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص بينهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بـ"المواقع والمصالح الأمريكية" في دول عربية، لكنَّ بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.