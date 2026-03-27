دول خليجية تعلن اعتراض موجات جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية

تواصلت الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول خليجية عدة في اليوم الـ28 من الحرب، إذ أعلنت السعودية والإمارات والكويت والبحرين الاعتراض والتصدي لصواريخ ومسيّرات قادمة من طهران.

وفي أحدث البيانات، أكدت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت 11 مسيّرة في المنطقة الشمالية للمملكة منذ صباح الخميس.

وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي -فجر اليوم الجمعة- أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مشيرا إلى أن "أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وسبق أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، أمس الخميس، أن القوات المسلحة تصدت خلال الساعات الـ24 الماضية لستة صواريخ باليستية وطائرة مسيّرة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في أحدث بياناتها تصديها لـ15 صاروخا باليستيا و11 مسيّرة.

وقالت الوزارة إن الدولة تعاملت منذ بداية الهجمات مع 372 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوّالا و1826 طائرة مسيّرة.

كما أعلنت قوة دفاع البحرين، الخميس، أن "منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، استهدفت مملكة البحرين".

وأوضحت أن الدولة اعترضت ودمرت منذ بداية الهجمات يوم 28 فبراير/شباط الماضي 154 صاروخا و350 مسيّرة.

خسائر بشرية ومادية

والخميس، أفاد مكتب أبو ظبي الإعلامي في الإمارات بمقتل شخصين وإصابة 3 إثر سقوط شظايا صاروخية في أحد شوارع العاصمة أبو ظبي عقب اعتراض صاروخ باليستي، في حين قالت وزارة الداخلية البحرينية إن الدفاع المدني سيطر على حريق في منشأة بمحافظة المحرق جرّاء عدوان إيراني، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني لم يسفر عن إصابات.

والأربعاء الماضي، جددت كل من الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات التي تشنها إيران بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة، معتبرة هذه الأعمال انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الدول، في بيان مشترك، أن الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة موالية لإيران من أراضي العراق على منشآت وبنية تحتية في دول الخليج تشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يُلزم إيران بوقف أي اعتداء أو تهديد على دول الجوار فورا ودون شروط.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.