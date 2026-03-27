دعوة أممية لتحقيق شفاف في ضرب مدرسة ميناب الإيرانية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإدارة الأمريكية إلى "إنجاز التحقيقات وتحقيق العدالة" بشأن الضربة التي طالت مدرسة في إيران في أول يوم من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين كبارا صرحوا بأن الضربة قيد التحقيق، مضيفا "أدعو إلى إتمام هذا المسار بأسرع وقت ونشر نتائجه وينبغي تحقيق العدالة عن هذا الضرر الفادح".

وأضاف "إن قصف مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية في ميناب في محافظة هرمزغان جنوب إيران في 28 فبراير/شباط أثار "ذعرا كبيرا"، داعيا لأن يكون التحقيق "سريعا ونزيها وشاملها وشفافا".

وتابع "أظهرت صور الصفوف المدمرة والأهل المفجوعين بوضوح من يدفع الثمن الأكبر في الحرب، إنهم المدنيون الذين لا يملكون أي سلطة على القرارات التي أدت إلى هذا النزاع".

ودعا المفوض الأممي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف هجماتهما ضد إيران، كما طالب طهران بوقف مهاجمة جيرانها، داعيا إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في استهداف مدرسة ميناب ونشر نتائجه.

إدانة إيرانية

من جهته، أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، الهجوم على المدرسة واعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية هذا الاعتداء.

وقال عراقجي إن "مقتل أكثر من 175 طالبا ومعلما في مدرسة ميناب يمثل أفظع تجليات الاعتداء الأمريكي الصهيوني على البلاد"، مشددا على أن الهجوم طال المستشفيات وسيارات الإسعاف ومصادر المياه والمناطق المأهولة بالسكان، في إطار "حرب مجحفة تقوم على نزوات الولايات المتحدة وإسرائيل".

وحمّل الوزير الإيراني الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن جريمة استهداف المدرسة، مشددا على أن طهران تبنّت المسار الدبلوماسي رغم ما وصفه بانقلاب واشنطن على طاولة المفاوضات.

ووصف عراقجي الوضع بأنه حرب غير مشروعة وغير مبررة، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي على الاعتداءات ضد إيران لن يؤدي إلا إلى مزيد من انعدام الأمن وانتهاك الحقوق.

وفي إطار دورته السنوية في جنيف، عقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعا طارئا اليوم في جلسة هي الثانية من نوعها بطلب من إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفى في البداية أي ضلوع أمريكي في استهداف المدرسة لكنه تراجع جزئيا عن موقفه، مشيرا إلى أنه "سيقبل" نتائج التحقيق الذي تجريه وزارة الحرب الأمريكية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين ومصادر متابعة للتحقيق، أن الصاروخ الذي طال المدرسة أطلقه الجيش الأمريكي بعد خطأ في تحديد الهدف.