حزب الله ينفّذ هجومه الأكبر ضد إسرائيل والحرس الثوري يطلق الموجة الـ83

Firefighters try to extinguish flames at the site of a direct hit by an Iranian missile strike in Holon, central Israel, Friday, March 13, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
فرق الإطفاء الإسرائيلية تحاول إخماد حريق اندلع إثر سقوط صاروخ إيراني في إسرائيل (الأوروبية - أرشيف)
Published On 27/3/2026

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 93 هجوما على أهداف إسرائيلية، الخميس، تزامنا مع إطلاق الحرس الثوري الإيراني للموجة الـ83 من عملية "الوعد الصادق 4″، وهو ما أدى في المحصلة إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وذكر مراسل الجزيرة في لبنان أن هذه الهجمات التي نفذها حزب الله تُعَد الأكبر خلال يوم واحد منذ الثاني من مارس/آذار الجاري، موضحا أن هذه العمليات ركزت -بحسب بيانات الحزب- على الصواريخ والصواريخ المضادة للدروع والمسيّرات الانقضاضية، ومنع محاولات التسلل والتوغل.

وقال الحزب في بيانات متتالية إنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة قوات وآليات ومقار إسرائيلية بينها مقرا وزارة الدفاع وقيادة الجبهة الشمالية في الجيش، مبيّنا أنه استهدف 16 مستوطنة و17 موقعا عسكريا و27 تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي و28 دبابة ميركافا.

كما أشار إلى أنه اشتبك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة 5 مرات مع قوات إسرائيلية في مدينة الخيام وبلدات دير سريان والقنطرة والناقورة جنوبي لبنان.

وذكرت قناة إسرائيل 24 أن حزب الله أطلق نحو 600 صاروخ ومسيّرة خلال 24 ساعة معظمها على الجيش الإسرائيلي بجنوبي لبنان.

وفجر اليوم الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ83 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام منظومات صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، وصواريخ دقيقة ذات رؤوس حربية متعددة، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية وجوالة.

epa12829054 A photo made with a long exposure technique shows an Iranian cluster dispersal ballistic missile in the sky as sirens sound across central Israel, above Tel Aviv, Israel, 18 March 2026. EPA/ABIR SULTAN
رصد صاروخ انشطاري أطلقته إيران اتجاه إسرائيل (الأوروبية)

3 قتلى

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريَّين اثنين وإصابة 4 بينهم ضابطان خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، في حين قُتل إسرائيلي وأصيب 35 جرّاء هجمات من إيران ولبنان، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الخميس.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، خلَّفت ما لا يقل عن 1500 قتيل بينهم مئات الأطفال والنساء، وأكثر من 15 ألف مصاب. في حين وصل عدد الضحايا في لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري إلى 1094 قتيلا و3119 مصابا، وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

في المقابل، خلَّف رد إيران وحزب الله من جنوب لبنان ما لا يقل عن 18 قتيلا و5045 مصابا في إسرائيل التي تتكتم بشدة على خسائرها البشرية والمادية، كما أسفرت هجمات إيرانية عن مقتل وإصابة عسكريين أمريكيين، وسقوط قتلى وجرحى في هجوم على منشآت مدنية في الخليج.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

