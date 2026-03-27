أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر بأن وزارة الحرب (البنتاغون) انتقلت من مرحلة الضربات الجوية إلى وضع خطط أولية لعمليات برية داخل إيران، في تحوُّل عدَّته المصادر مؤشرا على استعداد واشنطن لتوسيع نطاق العمل العسكري إذا فشلت المساعي الدبلوماسية الجارية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن البنتاغون أعد سيناريوهات متعددة لنشر قوات برية بهدف الاستيلاء على أهداف محددة داخل الأراضي الإيرانية، لكنَّ هذه الخطط تواجه تحفظات واسعة داخل المؤسسة العسكرية بسبب المخاوف من احتمال تكبد القوات الأمريكية خسائر بشرية كبيرة في حال تنفيذ أي توغل موسَّع.

كما أشارت "سي إن إن" إلى وجود شكوك داخل دوائر صنع القرار في واشنطن بشأن قدرة أي تحرك بري على حسم الصراع أو إنهاء الحرب بشكل نهائي، بل يرى مسؤولون أن التدخل البري قد يزيد من تعقيد الصراع بدلا من حسمه.

وفي السياق نفسه، أفادت الشبكة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس خيارات لتصعيد عسكري كبير أو "دراماتيكي" ضد إيران إذا عجزت الجهود الدبلوماسية عن تحقيق اختراق.

تعزيز الحضور العسكري

وفي موازاة ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في البنتاغون أن إدارة ترمب تبحث إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، في إطار خطط لتعزيز الخيارات العسكرية المتاحة أمام الرئيس.

ووفقا للصحيفة، فإن القوة المحتمل إرسالها قد تضم وحدات مشاة ومركبات مدرعة، لتنضم إلى آلاف الجنود والمظليين، وبينهم أفراد من الفرقة 82 المحمولة جوا، الذين صدرت لهم أوامر سابقة بالانتشار في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن هذه القوات ستكون قريبة من السواحل الإيرانية بما في ذلك محيط جزيرة خارك.

كما نقلت الصحيفة عن البيت الأبيض أن جميع الخيارات العسكرية تبقى مطروحة أمام الرئيس، في وقت تُكثَّف فيه المناقشات بشأن مستقبل المواجهة مع إيران وإمكانية توسُّعها.

وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول دفاعي أمريكي رفيع توقعه اتخاذ قرار بإرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وقال هذا المسؤول إن القوات ستكون من وحدات قتالية مختلفة عن تلك التي تم إرسالها إلى المنطقة.

ويأتي هذا التحرك العسكري بالتزامن مع إعلان الرئيس ترمب منح مهلة 10 أيام تستمر حتى السادس من أبريل/نيسان المقبل لإيران، لتوقيع اتفاق قبل تدمير محطات الطاقة الإيرانية.

وأكد ترمب أن الإيرانيين طلبوا تمديد مهلة عدم شن هجمات ضد منشآت الطاقة، مشيرا إلى أن المحادثات جارية حاليا و"تسير على نحو ممتاز رغم ما تروجه وسائل الإعلام".