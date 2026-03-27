تراجع قياسي في شعبية ترمب.. استطلاع يكشف انقلاب المزاج الأمريكي ضد الحرب

President Donald Trump speaks during a Cabinet meeting at the White House, Thursday, March 26, 2026, in Washington.
59 بالمئة من الأمريكيين يعارضون أداء ترامب بشكل عام وهي النسبة العليا خلال فترتيه الرئاسيتين (أسوشيتد برس)
Published On 27/3/2026

كشف استطلاع رأي حديث أجرته شبكة "فوكس نيوز" عن تحول كبير في المزاج العام الأمريكي، إذ أبدى 64% من الناخبين استياءهم من طريقة تعامل الرئيس دونالد ترمب مع الملف الإيراني، في حين سجلت معارضة أدائه العام رقما قياسيا هو الأعلى منذ توليه السلطة.

وأظهر الاستطلاع -الذي أُجري في الفترة من 20 إلى 23 مارس/آذار 2026- أن 59% من الأمريكيين يعارضون أداء ترامب بشكل عام، وهي النسبة العليا خلال فترتيه الرئاسيتين. ولأول مرة، وصلت المعارضة داخل صفوف الحزب الجمهوري إلى مستوى غير مسبوق بلغ 16%، إذ انخفض تأييد أنصار الحزب للرئيس من 92% في مارس العام الماضي إلى 84% حاليا.

وعلى صعيد الانقسام الحزبي، أظهرت البيانات فجوة واسعة، إذ بلغت نسبة المعارضة لسياسات ترمب 95% بين الديمقراطيين، و75% بين الناخبين المستقلين.

وبخصوص الجانب العسكري، انقسم الشارع الأمريكي حول تقييم أداء الجيش في المواجهة الحالية، إذ وصف 58% من المشاركين الأداء بأنه "ممتاز" أو "جيد"، بينما رآه 41% "مقبولا" أو "ضعيفا".

أما بشأن أفق الحرب على إيران، فقد ساد التشاؤم حول مدة الحرب، إذ استبعدت الغالبية العظمى انتهاء العمليات العسكرية قريبا كما توقعت الإدارة الأمريكية، إذ توقع 13% فقط من الناخبين نهاية الحرب في غضون أسابيع، بينما رجح 37% استمرارها لأشهر، و15% لعام كامل، في حين ذهب نحو 35% إلى أن الحرب ستستمر لأكثر من عام.

يُذكر أن الاستطلاع شمل عينة عشوائية مكونة من 1001 ناخب أمريكي مسجل، تم اختيارهم من ملف الناخبين الوطني عبر المقابلات المباشرة والوسائل الرقمية.

المصدر: الصحافة الأميركية

