"حماية لإسرائيل".. اليمين الأمريكي يشرعن لحرب ترمب رغم تراجع شعبيته

أبدى جمهوريون ومحافظون في المؤتمر السنوي للعمل السياسي المحافظ تأييدا واسعا للضربات التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران، معلنين دعمهم للرئيس دونالد ترمب في قضية أثّرت سلبا على شعبيته، وقد تهدد فرص الحزب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشهد المؤتمر، الذي يستمر حتى يوم السبت، "تأطير" كبار مؤيدي ترمب لـ"الجانب الأخلاقي والديني" للحرب على إيران.

وعلى منصة المؤتمر صعد مبشر مسيحي بارز، ومستشارة سابقة لترمب، ونشطاء سياسيون إيرانيون، لإعلان تأييدهم للحرب أمام أنصار حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، في التجمع الذي عُقد في "غِريب فاين" بولاية تكساس.

ويأتي هذا التأييد في وقت يشكك كثير من الأمريكيين في جدوى الحرب، مما زاد من الضغط السياسي على ترمب لوضع نهاية لها بعدما أججت اضطراب الأسواق العالمية، بينما يقول عديد من الأمريكيين إنهم غير واثقين من مبررات الصراع، ويشككون في تقييمات الإدارة المتفائلة للتقدم العسكري.

وفي حين أقرت مرسيدس شلاب، الزميلة البارزة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، بأن الأمريكيين قلقون من احتمال طول أمد الصراع، استغلت جلسة حضرها إيرانيان أصيبا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات عام 2022 للدفاع عن الحرب، قائلة إنها "ستحرر الشعب الإيراني".

وقالت شلاب التي كانت مستشارة لترمب خلال ولايته الأولى: "يجب أن يتوقف هذا الجنون. علينا أن نجعل إيران حرة مرة أخرى، وسنحرص على أن تدعمهم أمريكا بقوة".

ويشار إلى أن المؤتمر هو تجمع سنوي رئيسي للسياسيين الجمهوريين والنشطاء المحافظين، وعقد في وقت يتزايد فيه قلق الناخبين بشأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود مما يهدد فرص الحزب في الاحتفاظ بأغلبيته الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب بانتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس يوم الاثنين تراجع نسبة تأييد ترمب إلى 36%، وهي الأدنى منذ عودته إلى البيت الأبيض. ومع ذلك، لا يزال الدعم بين قاعدته الأساسية قويا، إذ يؤيد 74% من الجمهوريين الضربات.

الحفاظ على إسرائيل

وصاغ القس فرانكلين غراهام، أحد أشهر المُبشرين المسيحيين في البلاد، الحرب مع إيران في إطار ديني قائلا للحشد في المؤتمر إن قرار ترمب شن الحرب على إيران كان ضروريا للحفاظ على وجود إسرائيل.

ويمثل الإنجيليون جزءا أساسيا من القاعدة السياسية لترمب، ويرى كثيرون منهم أن دولة إسرائيل الحديثة هي تحقيق لنبوءة مرتبطة بعودة المسيح.

وقال غراهام: "لقد تدخل لحماية إسرائيل والشعب اليهودي مما أعتقد أنه كان احتمال إبادة نووية على يد النظام الإسلامي المتطرف.. الشكر للرب على نعمة الرئيس ترمب".

وكان من بين الحضور عشرات من الإيرانيين الأمريكيين المؤيدين للحرب.

وخططت مجموعة منهم لتنظيم تجمع خارج مكان انعقاد المؤتمر لإظهار الدعم لرضا بهلوي نجل شاه إيران المخلوع، الذي يأمل في قيادة حكومة انتقالية لكنه يواجه صعوبة في كسب دعم ترمب. ومن المقرر أن يلقي بهلوي كلمة في المؤتمر اليوم الجمعة.