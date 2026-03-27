بيانات ملاحية.. الصين تتجه للنفط الأمريكي وتسجل أرقاما قياسية في أبريل

أظهرت بيانات ملاحية من موقع كبلر، المتخصص في تتبع شحنات الطاقة، وصول قائمة الشحنات المبدئية للنفط الخام الأمريكي المتجه إلى الصين إلى مستوى قياسي في شهر أبريل/نيسان 2026، بلغ نحو 18 مليون برميل.

وقال كبلر: "في حين أن غيابا دام لمدة عام حدّ من تدفقات الخام بين الولايات المتحدة والصين، يقوم المشترون الصينيون الآن بتثبيت كميات قياسية من خام PADD3 الأمريكي".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة الجريئة في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الرابع، مما يفرض إعادة تقييم كبيرة لأمن الإمدادات العالمي".

ووفقا لتحليل بيانات أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من موقع مارين ترافيك، تتجه حاليا نحو 12 ناقلة نفط و14 ناقلة غاز من السواحل الصينية إلى السواحل الأمريكية، وهي في حالة فارغة، ومن المتوقع تتابع وصولها حتى 24 مايو/أيار المقبل.

وبحسب كبلر، عادة ما يتم إعادة توجيه هذه الشحنات المثبتة إلى دول مجاورة مثل كوريا الجنوبية واليابان، لكن إذا تحققت هذه الشحنات الحالية، فستكون أول صادرات خام أمريكية ناجحة إلى الصين منذ فبراير/شباط 2025.

وتشير العقود المتاحة إلى أنه من المقرر أن يؤدي ذلك إلى متوسط تدفق يبلغ 560 ألف برميل يوميا، وهو حجم لا يتجاوز فقط متوسط عام 2024 الذي يزيد على 200 ألف برميل يوميا، بل يتجاوز أيضا الذروة التاريخية البالغة 460 ألف برميل يوميا المسجلة عام 2020.

ويؤكد ذلك نية الصين تأمين إمدادات من أمريكا الشمالية رغم التوترات التجارية المستمرة، مع الحفاظ على خيارات لتسويق شحناتها إلى جيرانها الآسيويين إذا ظلت الأوضاع مضطربة في الشرق الأوسط.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، استهدفت البنية التحتية الصاروخية، وقواعد عسكرية، ومواقع قيادية في العاصمة طهران وفي أنحاء البلاد.

وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، وسمحت بعبور محدود للناقلات والسفن، كما استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، إلى جانب قصف أهداف إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.