بريطانيا: قلقون من علاقة موسكو وطهران وندين اعتداء إيران على دول الخليج

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الجمعة، إن بريطانيا تدين الاعتداء الإيراني على دول الخليج، محذرة طهران من "احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة".

وأضافت على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا: "نحن بوضوح شديد نريد أن نرى تسوية سريعة لهذا النزاع تعيد إرساء الاستقرار الإقليمي".

وتابعت "لا يمكن السماح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة عبر مضيق" هرمز الحيوي "لطرق الشحن الدولية وحرية الملاحة".

علاقة روسيا وإيران

وعبّرت الوزيرة البريطانية عن قلق بلادها، وحلفائها في مجموعة السبع، البالغ من تنامي العلاقات بين روسيا وإيران، وذلك بعد اتهام القوى الأوروبية لموسكو بمساعدة طهران في استهداف القوات الأمريكية خلال الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت كوبر قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا "نشعر بقلق بالغ إزاء العلاقات القائمة منذ وقت طويل بين روسيا وإيران فيما يتعلق بالقدرات المشتركة".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، أعقبها هجمات من طهران على دول عربية بالمنطقة، أغلبها خليجية.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بقواعد ومصالح أمريكية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته تلك البلدان.

وتفرض إيران حظرا على عبور السفن لمضيق هرمز واستهدفت عدة سفن بصواريخ وألغام ومسيرات، وأرغمت بعضها على معاودة أدراجها، بينما سمحت مؤخرا لسفن بلدان بعينها بالعبور بعد التوصل معها لاتفاقات ثنائية.