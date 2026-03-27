اليونيسيف: مقتل 121 طفلا وتهجير 370 ألفا منذ بدء الحرب في لبنان

أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في لبنان، ماركولويجي كورسي، مقتل 121 طفلا على الأقل وإصابة مئات آخرين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس/آذار الجاري.

وأكد كورسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 399 طفلا، كما أجبر القصف وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية أكثر من 370 ألف طفل على النزوح.

وأوضح ممثل المنظمة الأممية أن النازحين في لبنان باتوا لا يجدون ملاذا آمنا حتى في العاصمة بيروت، بسبب القصف الذي طال عشرات البلدات وألحق دمارا واسعا بالمباني السكنية والبنية التحتية، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى وبلدات الجنوب.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن نحو 150 ألف شخص في جنوب لبنان باتوا معزولين تماما، وذلك بعد تدمير إسرائيل للجسور الحيوية الواقعة على نهر الليطاني.

ومنذ السبت الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي استهدافه الجسور الخمسة فوق نهر الليطاني، مما أدى إلى عزل مناطق الجنوب عن بعضها، وقطع التواصل الجغرافي تماما بين شمال النهر وجنوبه، وهو ما فاقم معاناة المدنيين العالقين في تلك المناطق.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، شن حزب الله هجوما على موقع عسكري شمالي إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وعلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي اليوم نفسه، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت في اليوم التالي في توغل بري محدود بالجنوب.