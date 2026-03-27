المستشار الألماني: ما يفعله ترمب الآن تصعيد هائل ذو نتائج غير مؤكدة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط يمثل "نوعية مختلفة من الحروب"، مشيرا إلى وجود "جهود أوروبية للتأثير على إسرائيل بشكل محدود".

وأضاف ميرتس، في مؤتمر استضافته صحيفة ألمانية اليوم الجمعة، "آمل كل يوم أن تنتهي الحرب لكن يبدو أن الأمريكيين والإسرائيليين يغوصون فيها بشكل أعمق"، محذرا من أن ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الملف يشكل "تصعيدا هائلا ذا نتائج غير مؤكدة".

وأكد ميرتس أنه لا يرى "إستراتيجية واضحة لدى الأمريكيين والإسرائيليين في هذه الحرب"، مستبعدا نجاحهما في محاولة "تغيير النظام" في إيران.

وفي السياق نفسه، تعرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لضغوط من نظرائه في مجموعة السبع خلال اليوم الثاني من اجتماعهم قرب باريس، للحصول على توضيحات حول أهداف الولايات المتحدة من الحرب ضد إيران.

وبحسب المصادر، استغل وزراء خارجية دول أوروبية الاجتماع لمناقشة مسألة دعم روسيا لإيران في الحرب.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يأمل أن يوضح روبيو "النهج والمصالح الأمريكية" في الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط، داعيا الحلفاء للتوصل إلى "موقف مشترك" مع واشنطن بشأن حرب امتدت إلى عموم الشرق الأوسط وتجاوزت تداعياتها حدود المنطقة.