أخبار|إيران

الأمم المتحدة تؤكد تضرر 82 ألف مبنى في إيران وتحذيرات من كارثة إنسانية

TEHRAN, IRAN - MARCH 12: Workers and civilians stand amid the rubble of residential buildings that were destroyed a few days ago following the US and Israeli attack in the eastern Tehran area on March 12, 2026 in Tehran, Iran. The United States and Israel have continued the joint strikes on Iran that began on February 28. Iran has retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
مبنى سكني في طهران دمرته غارات إسرائيلية في 12 مارس/آذار الجاري (غيتي إيميجز)
Published On 27/3/2026

حفظ

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران ألحقت أضرارا بالغة بالمباني والبنية التحتية للبلاد، بينما حذرت منظمات إنسانية من كارثة وشيكة في إيران جراء القصف المستمر.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، أن أضرار القصف شملت 82 ألف مبنى مدني، بما في ذلك مستشفيات ووحدات سكنية ومنازل يقطنها نحو 180 ألف شخص.

وقالت المنظمة الأممية إن الدمار شمل مباني في 20 محافظة إيرانية من أصل 32 هي مجموع محافظات البلاد.

مشاهد من آثار قصف جوي إسرائيلي لمستشفى غاندي في طهران (الجزيرة)

تحذير من كارثة إنسانية

من جانبه، حذّر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، من التبعات الإنسانية الكارثية للهجمات على المدن والمحافظات الإيرانية.

وقال إن طواقم المنظمة أبلغت عن تضرر أو تدمير عدد لا يحصى من المنازل والمدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية، وأن الضرر طال جميع أحياء العاصمة الإيرانية طهران تقريبا.

وشدد إيغلاند في بيان على ضرورة إنهاء الحرب التي يدفع ثمنها المدنيون، محذرا من أن استمرارها قد يجبر الملايين على الفرار عبر الحدود، مما سيشكل ضغطا هائلا على منطقة تعاني من استنزاف حاد في مواردها.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، منذ 28 فبراير/شباط الماضي، تسببت في مقتل مئات من الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ إيران هجمات على ما تقول إنها مصالح أمريكية بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

المصدر: الجزيرة + أسوشيتد برس

إعلان