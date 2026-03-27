الأمم المتحدة تؤكد تضرر 82 ألف مبنى في إيران وتحذيرات من كارثة إنسانية

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران ألحقت أضرارا بالغة بالمباني والبنية التحتية للبلاد، بينما حذرت منظمات إنسانية من كارثة وشيكة في إيران جراء القصف المستمر.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، أن أضرار القصف شملت 82 ألف مبنى مدني، بما في ذلك مستشفيات ووحدات سكنية ومنازل يقطنها نحو 180 ألف شخص.

وقالت المنظمة الأممية إن الدمار شمل مباني في 20 محافظة إيرانية من أصل 32 هي مجموع محافظات البلاد.

تحذير من كارثة إنسانية

من جانبه، حذّر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، من التبعات الإنسانية الكارثية للهجمات على المدن والمحافظات الإيرانية.

وقال إن طواقم المنظمة أبلغت عن تضرر أو تدمير عدد لا يحصى من المنازل والمدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية، وأن الضرر طال جميع أحياء العاصمة الإيرانية طهران تقريبا.

وشدد إيغلاند في بيان على ضرورة إنهاء الحرب التي يدفع ثمنها المدنيون، محذرا من أن استمرارها قد يجبر الملايين على الفرار عبر الحدود، مما سيشكل ضغطا هائلا على منطقة تعاني من استنزاف حاد في مواردها.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، منذ 28 فبراير/شباط الماضي، تسببت في مقتل مئات من الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ إيران هجمات على ما تقول إنها مصالح أمريكية بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.