اتفاقية مشتريات دفاعية بين السعودية وأوكرانيا

وقّعت وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الأوكرانية، في جدة، مذكرة ترتيبات مرتبطة بالمشتريات الدفاعية، وفق بيان للوزارة السعودية على منصة "إكس" اليوم الجمعة.

وحسب الوكالة وقّع الاتفاقيةَ من الجانب السعودي خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ومن جانب الأوكراني رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق أندي هناتوف.

زيلينسكي يتجنب التفاصيل

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلدين توصلا إلى "اتفاقية هامة" بشأن التعاون الدفاعي، وأنه التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الخميس.

وقال "نحن على استعداد لتبادل خبراتنا وأنظمتنا مع المملكة العربية السعودية"، مضيفا أن المملكة "تمتلك أيضا قدرات تهم أوكرانيا، ويمكن أن يكون هذا التعاون مفيدا للطرفين"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الاتفاقية.

والتقى زيلينسكي خلال زيارته خبراء أوكرانيين في مجال مكافحة الطائرات المسيّرة، والذين تم نشرهم في المملكة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران مما دفع طهران إلى الرد بهجمات مضادة بالمسيرات والصواريخ.

وقال زيلينسكي "حتى في هذه الفترة القصيرة، تمكن الخبراء الأوكرانيون من تقديم خبرات واسعة". معتبرا أن "خبرة أوكرانيا فريدة ومعترف بها على هذا النحو، ولهذا السبب يهتم الجميع بتقنياتنا وخبراتنا".

نطاق الاتفاق

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول مطلع على الملف -رفض ذكر اسمه- قوله اليوم الجمعة إن أوكرانيا والسعودية وقّعتا اتفاقية في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيرات.

وقال المسؤول إن "الهدف من الاتفاق هو أن تساهم أوكرانيا في تطوير كل المكونات اللازمة للدفاع الجوي" من أجل التصدي "لمسيّرات شاهد الإيرانية الصنع وغيرها".

إعلان

وأكد مسؤول آخر أن الاتفاق تم توقيعه أمس الخميس بعد وصول زيلينسكي إلى المملكة في زيارة غير معلنة مسبقا، وذلك في خضم الحرب في الشرق الأوسط.

وقال أحد المسؤولَين إن الاتفاقية الموقعة بين أوكرانيا والمملكة "لا تتعلق فقط بالطائرات الاعتراضية في ذاتها، بل ببناء نظام ودمجه مع مكونات الدفاع الجوي الأخرى، والخبرة الأوكرانية في استخدامه، والذكاء الاصطناعي وجميع عناصر تحليل البيانات الأخرى اللازمة للتصدي لمسيرات شاهد والمسيّرات الأخرى".

تسويق

وتسعى كييف إلى تسويق خبرتها في إسقاط المسيرات لدى دول الخليج، التي تتعرض لهجمات بطائرات إيرانية من طراز "شاهد"، تستخدمها روسيا في هجومها على أوكرانيا.

وتعتمد كييف على مزيج من وسائل اعتراض منخفضة التكلفة للمسيرات وتقنيات للتشويش الإلكتروني ومدافع مضادة للطائرات، للتصدي للطائرات المسيّرة الروسية التي تستهدف مدنها ليلا بشكل مستمر منذ 4 سنوات.

وتُروج كييف لأنظمة دفاعها ضد المسيرات باعتبارها الأفضل في العالم، كما اقترحت أوكرانيا استبدال وسائل الاعتراض لديها بصواريخ دفاع جوي باهظة الكلفة، تستخدمها دول الخليج حاليا للتصدي للمسيرات. وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى مزيد منها لدرء الهجمات الصاروخية الروسية.