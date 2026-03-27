إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات والحرس الثوري مستعد "لسيناريوهات معقّدة"

واصلت كل من إيران وإسرائيل تبادل الهجمات في الأسبوع الرابع من الحرب، وبينما قالت تل أبيب إنها استهدفت مواقع لإنتاج الصواريخ، أعلنت طهران سقوط عدد من المدنيين، مؤكدة استعدادها لأي تصعيد محتمل.

وفي بيانات صادرة صباح اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم في غرب إيران الليلة منظومات إطلاق النار التابعة للنظام، ومنها منصات إطلاق ومستودعات للصواريخ التي تشكّل خطرا على إسرائيل.

وأوضح أنه هاجم الليلة في طهران بنى تحتية ومواقع استخدمها النظام لصناعة الوسائل القتالية، خاصة الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى استهداف الغارات بنى تحتية تابعة للنظام في طهران.

كما أكد الجيش الإسرائيلي استمراره في العمل دون توقف لاستهداف منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية بهدف تقليص حجم إطلاقها على إسرائيل.

من جهته، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل وما وصفها بقواعد أمريكية في الخليج.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفّذ موجة جديدة من الضربات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية وطاقة في إسرائيل ودول الخليج.

غارات وضحايا

من جهتها، أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع قتلى وجرحى إثر قصف أمريكي إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في مدينة قم وسط.

كما أفادت وكالة تسنيم بوقوع غارة على منطقة سكنية في قم وأخرى بأرومية، في حين أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الغربية الإيرانية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجوم الذي استهدف مدينة أرومية.

يأتي ذلك بينما أعلن مستشار قائد الحرس الثوري أن أبناء إيران تدربوا على ما وصفها بأكثر السيناريوهات تعقيدا، في إشارة إلى الجاهزية القتالية العالية للتعامل مع أي تصعيد عسكري محتمل.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، منذ 28 فبراير/شباط الماضي، تسببت بمقتل المئات من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ إيران هجمات على ما تقول إنها مصالح أمريكية بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.