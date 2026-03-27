إيران تحتج على تصريح غروسي باستحالة إنهاء برنامجها النووي دون حرب نووية

احتجّت إيران على تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التي قال فيها "ما لم تكن هناك حرب نووية، فلا يمكن لأي حرب أن تقضي على القدرة النووية لإيران"، واعتبرتها "تصريحات منحازة وغير مهنية تسهم في تعقيد الأوضاع وزيادة التوتر".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس"، إن غروسي "لم يقم حتى الآن بأي عمل مفيد بشأن إيران"، وإنه "يفاقم الوضع" بتصريحاته، متسائلا "هل هو مدير عام منظمة دولية أم محلل إعلامي؟".

وأضاف أن طهران تعترض "بشدة" على ما وصفها بالتصريحات "المنحازة والانفعالية"، وتوجه بشأنها "تحذيرا جديا".

واتهم المسؤول الإيراني مدير الوكالة بعدم إدانة الهجمات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، بما في ذلك آخر هجومَين لمحيط محطة بوشهر، وقال إنه بدلا من التحذير من آثار الحرب على البرنامج النووي الإيراني الخاضع للضمانات، صار "يدل على طرق تدمير" الأنشطة النووية الإيرانية التي تصفها طهران بأنها مشروعة وقانونية.

وكان غروسي قال في مقابلة على "سي بي إس" في 22 مارس/آذار 2026، إن الحرب، حتى لو ألحقت أضرارا كبيرة، لا يمكنها إنهاء القدرات والطموحات النووية الإيرانية بصورة كاملة، مضيفا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في حال "حرب نووية" تؤدي إلى "تدمير لا يمكن تصوره"، وهو سيناريو قال إنه يأمل ألا يقع أبدا.

وفي المقابلة نفسها، أشار إلى أن كثيرا من القدرات والبنية والمعرفة الصناعية الإيرانية ما زال قائما، وأن الوكالة تحتاج إلى استئناف عمليات التفتيش الميداني لمعرفة ما تبقى فعليا بعد الضربات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات بشأن سلامة المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب الجارية، بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرض منشأة نطنز لأضرار عند مداخلها، وإبلاغها بسقوط مقذوف داخل محطة بوشهر في 24 مارس/آذار من دون أضرار تشغيلية أو إصابات.

وتؤكد الوكالة أن استهداف المنشآت النووية لا ينبغي أن يحدث تحت أي ظرف، بسبب ما قد يترتب عليه من مخاطر إشعاعية وأمنية واسعة.

وقال مسؤول في محافظة مركزي الإيرانية اليوم الجمعة إن هجوما نُفذ على مرحلتين استهدف مجمع آراك للماء الثقيل، في تطور يأتي وسط تصاعد المخاوف بشأن سلامة المواقع النووية الإيرانية خلال الحرب الجارية.

كما أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن تعرض مصنع لإنتاج الكعكة الصفراء في أردكان بمحافظة يزد لهجوم أمريكي إسرائيلي.

واستنكرت الهيئة في بيان لاحق ما وصفته بـ"صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء هذه الأعمال الوحشية" وقالت إنه يثير الدهشة.

وأضافت الهيئة "استهداف منشآتنا السلمية انتهاك واضح للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن المنطقة".