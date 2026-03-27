إسرائيل تقصف ضاحية بيروت وتنذر بلدات بالجنوب وحزب الله يستهدف كريات شمونة

شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة، وأصدر إنذارا لسكان إحدى قرى الجنوب بالإخلاء، في حين أعلن حزب الله تنفيذه 7 هجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة على مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية منذ الفجر.

وقال مراسل الجزيرة إن سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان صباح اليوم طالت بلدات المنصوري وكفررمان وحانين جنوبي البلاد، كما أفاد المراسل بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فجر اليوم.

وفي تطور آخر، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان قرية سجد في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورًا والنزوح إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لاستهداف القرية. وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -في تدوينة على منصة إكس– السكان بالمغادرة الفورية، زاعمًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل ضد أنشطة حزب الله.

ويعد نهر الزهراني، الذي يقع شمال نهر الليطاني ويمتد بطول 25 كيلومترا، شريانا حيويا يمر عبر بلدات وقرى بقضائي النبطية وصيدا، ويصب في البحر المتوسط جنوبي مدينة صيدا.

حزب الله يصعّد هجماته

في غضون ذلك، أعلن حزب الله في بيانات متتالية شن 7 هجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة على مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية منذ فجر الجمعة. وأكد الحزب أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة البياضة بصاروخ موجه، محققين إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب استهداف مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى مرتين، وتفجير عبوات ناسفة بآليات وجنود إسرائيليين على طريق "الطيبة-القنطرة" وفي بلدة دير سريان، مؤكدا تحقيق إصابات في صفوفهم. وفي هجمات متفرقة، قصف الحزب بالصواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية في بلدات دبل والقنطرة وبيت ليف، قبل أن يعلن لاحقا استهداف تجمع لجنود وآليات إسرائيلية للمرة الثانية في بلدة القنطرة.

تأتي هذه التطورات غداة تصعيد لافت لهجمات الحزب أمس الخميس، شمل 93 هجوما بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مقرات إسرائيلية حيوية، بينها مقر وزارة الدفاع وقيادة الجبهة الشمالية. من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل عسكريَّين وإصابة 4 آخرين بينهم ضابطان خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

ووفقًا للسلطات اللبنانية، فقد بلغت حصيلة الضحايا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في الثاني من مارس/آذار الجاري 1094 قتيلا و3119 مصابا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.