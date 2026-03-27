إسرائيل تتوعّد إيران بتصعيد الضربات وتوسيع الأهداف

توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بتكثيف الضربات على إيران في ضوء استمرارها في إطلاق الصواريخ، محذرا طهران بدفع ما وصفه بالثمن الباهظ.

وقال كاتس في بيان إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حذرا النظام الإرهابي الإيراني لوقف إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين في إسرائيل".

وأضاف: "رغم التحذيرات، استمر إطلاق الصواريخ، وبالتالي سوف تتصاعد هجمات (الجيش الإسرائيلي) على إيران، وتتوسّع لتشمل أهدافا إضافية ومناطق تساعد النظام على صناعة وتشغيل الأسلحة ضد المواطنين الإسرائيليين".

واستطرد كاتس: "سوف يدفعون أثمانا باهظة ومتزايدة عن جريمة الحرب هذه".

موجة غارات

وشنت إسرائيل موجة غارات جديدة على إيران صباح اليوم الجمعة، قبيل اجتماع مقرر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمناقشة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الذي شنه في وقت سابق اليوم على أهداف "في قلب طهران" استهدف مواقع تستخدمها إيران لإنتاج الصواريخ الباليستية وأسلحة أخرى، ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع تخزين في غرب إيران.

ووردت أنباء عن ضربات في عدة مواقع، بما في ذلك العاصمة طهران، وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه العمليات تهدف إلى كبح الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

ورغم الضربات، دوت صافرات الإنذار مجددا خلال الليل في أنحاء متفرقة من إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، وأعقب ذلك إطلاق صواريخ من إيران، دون أن ترد تقارير عن وقوع إصابات.