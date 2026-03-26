ترمب: السيطرة على نفط إيران "خيار مطروح" ولا حاجة لنا بمضيق هرمز

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن السيطرة على النفط الإيراني يعد خيارا مطروحا على الطاولة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة لمضيق هرمز نظرا لتفوق إنتاجها النفطي على كل من السعودية وروسيا.

وأعلن ترمب تدمير أجزاء واسعة من مخزون الصواريخ الباليستية الإيرانية ومصانعها، إضافة إلى منظومة المسيرات وكافة قوارب زرع الألغام، كاشفا عن نجاح واشنطن في إسقاط أكثر من 100 صاروخ وجهتها إيران نحو قطعة عسكرية أمريكية "ثمينة".

وانتقد فرض طهران رسوما على عبور المضيق، مشيرا إلى أن إيران سمحت بمرور 10 ناقلات نفط ترفع العلم الباكستاني في بادرة وصفها ترمب بـ "الهدية" خلال محادثات جارية.

وأكد ترمب عدم تلهفه لإبرام اتفاق سريع مع طهران، مشددا على وجود قائمة طويلة من الأهداف التي تعتزم الولايات المتحدة ضربها قبل وضع أوزار الحرب.

تصريحات متناقضة

وتتناقض هذه التصريحات مع مواقف سابقة أدلى بها ترمب، الثلاثاء، قال فيها أن إيران قدمت تنازلا لواشنطن في مجال الطاقة، على ضوء محادثات تجريها واشنطن مع مسؤولين إيرانيين لم يفصح عن أسمائهم، وفق حديثه.

وأوضح ترمب للصحفيين في البيت الأبيض أن التنازل كان مرتبطا بحركة الملاحة ومضيق هرمز، الذي تمنع إيران مرور السفن "المعادية" فيه، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة عليها منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وجدد ترمب تأكيده أن واشنطن بصدد إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفا أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق، أوضح ترامب أن واشنطن وطهران توصلتا إلى "نقاط اتفاق رئيسية" خلال مفاوضات جرت، بحسب قوله، مع "مسؤول رفيع المستوى" ليس المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن تأجيل الضربات التي هدد بشنها، بدءا من الاثنين الماضي، على محطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية في إيران، لمدة 5 أيام.