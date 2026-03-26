قتلى وجرحى بهجمات متبادلة بين موسكو وكييف والناتو يتجه لتسريع إنتاج الأسلحة

سقط 13 قتيلا وجريحا في موجات جديدة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بينما دعا مسؤول عسكري في الناتو الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في مسائل الدفاع وإنتاج المزيد من الأسلحة.

وقال المدعون العامون في منطقة خاركيف الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الخميس إن امرأة أصيبت في هجوم روسي توفيت متأثرة بجراحها في المستشفى.

وأشاروا إلى أن 9 أشخاص أصيبوا في غارات على حيين بالمدينة، التي تعد هدفا متكررا للقوات الروسية وتقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود، في حين قتل رجلا في سيارته في حي قريب من الحدود في هجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين محليين في إزمايل بجنوب غرب أوكرانيا أن المدينة ‌تعرضت ⁠لهجوم ألحق أضرارا بالميناء ومنشآت للطاقة.

في المقابل، وعلى الجانب الروسي من الحدود، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلغورود إن طائرات مسيرة أوكرانية قتلت شابا عمره 18 عاما بينما كان يقود دراجة نارية ⁠في قرية قريبة من الحدود، وامرأة في سيارتها في بلدة جرايفورون.

وفي موسكو، قال رئيس البلدية سيرغي سوبيانين إن روسيا اعترضت ⁠17 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها في أثناء توجهها إلى العاصمة أمس الأربعاء، في حين كانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت أمس أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 389 طائرة مسيرة أوكرانية، بعضها فوق موسكو.

وأمس قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 46 آخرين، جراء هجوم روسي بالمسيّرات والصواريخ على مناطق في أوكرانيا، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن مسؤولين، في حين اندلع حريق في ميناء أوست-لوجا الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

وتصاعدت مؤخرا حدة الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف في وقت دخلت الحرب عامها الخامس، حيث تقول وسائل إعلام دولية إن الجيش الروسي كثف جهوده لاختراق خطوط الدفاع الأمامية الأوكرانية، فيما قد يكون بداية لهجوم بري متوقع في الربيع.

روسيا تغيرت

في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قال القائد الأعلى للتحول في حلف شمال الأطلسي الأميرال بيار فاندييه، إن الدول الأعضاء في الناتو في حاجة ماسة إلى مراجعة طريقة ضمان دفاعها.

وأشار في منتدى للأمن والدفاع في باريس، إلى أن عددا كبيرا من الدول لم يدرك بعد حجم التحدي تماما، خصوصا من حيث تعزيز إنتاج الأسلحة.

وأكد أن "روسيا تغيرت"، مشددا على ضرورة استعداد دول الناتو لمواجهة ما أسماه "عدوا جديدا"، والتكيف لإنتاج المزيد من الأسلحة وبشكل أسرع، وحض الحلفاء على اتخاذ الخيارات الصحيحة.

ولفت فاندييه إلى أن "الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالسرعة"، محذرا في حال التجاهل من تكرار ما اختبره الخليج، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج منذ نهاية فبراير/شباط الماضي في إطار ما تقول طهران إنه استهداف للمصالح الأمريكية.

ولفت إلى ضرورة استجابة الناتو لتحديات مختلفة، منها قيام روسيا وإيران بإنتاج المسيّرات بكميات كبيرة مع تطور قدراتها بسرعة.

في السياق، قال رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، إن البلاد يجب أن تكون مستعدة في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة لمواجهة مع روسيا.

وكان المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية للبحوث حذر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، من أن أوروبا قد تواجه صعوبة في إنتاج ما يكفي من الأسلحة بسرعة في حال مواجهة مباشرة مع روسيا.