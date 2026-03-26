هجوم على ناقلة نفط تركية في البحر الأسود

أفاد وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، صباح اليوم الخميس، بإصابة ناقلة نفط تديرها شركة تركية بهجوم في مياه البحر الأسود، يرجح أنه نُفذ بواسطة مركبة بحرية مسيّرة.

وأوضح الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية أن السفينة، التي ترفع علما أجنبيا وتديرها شركة تركية، كانت قد حمّلت نفطا خاما من روسيا، وأبلغت عن وقوع انفجار بعد منتصف الليل، مضيفا: "نعتقد أن حجرة المحرك كانت هي المستهدفة بالهجوم الذي نُفذ بواسطة مركبة سطحية مسيّرة".

في غضون ذلك، أفاد تقرير لقناة "إن تي في" التركية بأن الناقلة المستهدفة تحمل اسم "ألتورا" (Altura)، وقد وقع الهجوم على بعد نحو 28 كيلومترا من مضيق البوسفور قبالة سواحل إسطنبول.

وذكرت التقارير الفنية أن الانفجار وقع في برج قيادة الناقلة، وأصاب غرفة المحركات التي غمرتها المياه جراء الاستهداف، لكن المصادر أكدت أن طاقم السفينة المكون من 27 شخصا بخير ولم يصب بأذى.

بيانات السفينة

وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن الناقلة "ألتورا" ترفع علم سيراليون وتعود ملكيتها لشركة "بيشكطاش" التركية. وكانت السفينة قد غادرت ميناء "نوفوروسيسك" الروسي محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام.

يُذكر أن السفينة المستهدفة تخضع لعقوبات مفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وهو ما يضع الحادثة في سياق التوترات المتزايدة في البحر الأسود المرتبطة بمسارات الطاقة والعمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وتواصل السلطات التركية تقييم الأضرار ومتابعة وضع السفينة.