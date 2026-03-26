أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، تعرض مواطنيها وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في العراق لهجمات واسعة شنتها فصائل مسلحة، شملت مناطق مختلفة من البلاد بما في ذلك إقليم كردستان العراق.

ووجهت السفارة، في تحذير أمني عاجل نشرته عبر منصة "إكس"، نداءً إلى الرعايا الأمريكيين بضرورة مغادرة العراق فورًا، مؤكدة أن البقاء يعرضهم لمخاطر جسيمة، منها محاولة الاختطاف.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية أنها لا تزال مفتوحة لمساعدة المواطنين رغم صدور أوامر المغادرة، داعية في الوقت ذاته إلى تجنب التوجه إلى مقر السفارة ببغداد أو القنصلية في أربيل، بسبب التهديدات المستمرة الناجمة عن الصواريخ والطائرات المسيرة.

تصعيد ميداني

يأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذها 23 عملية قصف خلال الساعات الـ24 الماضية، استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيرة ضد قواعد ومصالح أمريكية في العراق والمنطقة، وذلك في إطار انخراطها في المواجهة العسكرية الدائرة منذ فبراير/شباط الماضي.

وأفاد مصدر في الحكومة العراقية للجزيرة بأن هجوما صاروخيا استهدف مطارا بمنطقة الرطبة غربي العراق، لكنه لم يتسبب في أي خسائر بشرية.

وتشهد المنطقة توترًا غير مسبوق منذ بدء الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم قادة كبار، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وتشنّ هجمات على ما تقول إنها مصالح وقواعد أمريكية في دول عربية خلفت ضحايا بين المدنيين وأضرارا في بنى تحتية مدنية.