أخبار|المكسيك

هجمات إدارة الهجرة الأمريكية تودي بحياة 13 مكسيكيا في 2025

epa12848884 Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, 25 March 2026. Sheinbaum denied that her government had been pressured by the U.S. to comply with the water delivery commitments established in the 1944 Water Treaty, after U.S. Senator John Cornyn requested that compliance be included in the review of the USMCA trade agreement. EPA/Sashenka Gutierrez
رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم خلال مؤتمر صحفي بمدينة مكسيكو (وكالة حماية البيئة)
Published On 26/3/2026

حفظ

أعلنت الحكومة المكسيكية، مقتل 13 من مواطنيها خلال العام الماضي 2025 بعمليات دهم نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس) أو أثناء احتجازهم لديها أو في أحداث مرتبطة بالوكالة.

جاء ذلك في تقرير قدمته وزارة الخارجية المكسيكية في مؤتمر صحافي، بالتزامن مع تكثيف إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عملياتها بشكل كبير في إطار حملة الرئيس دونالد ترمب المناهضة للهجرة.

وذكرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، أن بلادها ترفض هذه الأشكال من الاحتجاز، مطالبة باحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن رد واشنطن على هذه الحالات هو "أنه سيكون هناك تحقيق"، داعية الولايات المتحدة إلى ضمان تحديد أسباب الوفيات بشكل قاطع.

مخاطبات وردود

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية المكسيكية لشؤون أمريكا الشمالية روبرتو فيلاسكو، إن ست وفيات كانت مرتبطة بـ"مضاعفات طبية"، وإن أربعا أخرى صُنّفت بأنها حالات انتحار.

كما أوضح أن اثنين لقيا حتفهما خلال عمليات دهم للوكالة، وواحدا قُتل بتبادل لإطلاق النار في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك.

وتقول المكسيك إنها أرسلت 14 بيانا دبلوماسيا بخصوص الوفيات وتلقت 12 ردا.

وتشير تقديرات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن 11 مليون مهاجر غير نظامي كانوا يعيشون في الولايات المتحدة بدءًا من عام 2022، 44% منهم من المكسيك المجاورة.

ونهاية العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث حتى يتعافى النظام الأمريكي كليا.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، كثفت الحكومة المكسيكية جهودها خلال العام الماضي لوقف تدفق المهاجرين نحو الحدود الأمريكية، فتقطّعت السبل بآلاف المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة.

المصدر: الفرنسية

إعلان