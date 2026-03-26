من "الحرب" إلى "عملية عسكرية".. لماذا أعاد ترمب توصيف المواجهة مع إيران؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لن يستخدم كلمة "حرب" لوصف النزاع الجاري مع حليفته إسرائيل ضد إيران، منذ 28 فبراير/شباط 2026، الذي أدخل المنطقة أكملها في دوامة من التصعيد المدمر.

وبدلا من ذلك أفاد ترمب الذي كان يمزح في تصريحاته بأن الحرب في إيران مجرد "رحلة" بأنه سيستخدم مصطلح "عملية عسكرية"، لأن استخدام كلمة "حرب" يتطلب موافقة رسمية من الكونغرس.

وجاءت تصريحاته أثناء حضوره عشاء لأعضاء الكونغرس الجمهوريين، أمس الأربعاء، حيث شن هجوما لاذعا على خصومه الديمقراطيين، متهما إياهم بصرف الانتباه عن "النجاح الهائل الذي حققته هذه العملية العسكرية".

وأضاف ترمب بتلميح ساخر إلى دعوات الديمقراطيين بالحصول على موافقة الكونغرس لشن الحرب "إنهم لا يحبون كلمة حرب، لأنه من المفترض الحصول على موافقة، لذلك سأستخدم كلمة عملية عسكرية".

جدل دستوري وقانوني

تأتي هذه التصريحات في إطار تساؤلات دستورية وقانونية حول صلاحيات الرئيس الأمريكي في شن حرب ضد دولة ذات سيادة دون تفويض من الكونغرس، خاصة أن الدستور الأمريكي يمنح السلطة الحصرية لإعلان الحرب للكونغرس.

ولم يتحصل ترمب على تفويض من الكونغرس بشن الحرب على إيران التي بررها وفق مزاعمه بأن إيران تسعى لمهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل وأنها تسعى لتطوير سلاح نووي وصواريخ باليستية بعيدة المدى لقصف الولايات المتحدة.

لكن الديمقراطيين أدانوا إلى حدّ كبير اتخاذ ترمب قرار الحرب بشكل أحادي، رافضين تجاوز موافقة الكونغرس، كما ينص على ذلك الدستور الأمريكي.

ويرى الديمقراطيون أن الإدارة الأمريكية لم تقدم للكونغرس والشعب الأمريكي معلومات حاسمة ومقنعة حول جدية التهديد الإيراني.

وتنص المادة الأولى من الدستور الأمريكي على أن الكونغرس، وليس الرئيس، هو المخوّل بإعلان الحرب.

احتجاج الديمقراطيين

كما أثارت الحرب على إيران جدلا في أوساط الديمقراطيين بعد مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، وهذا وحده بحسب موقف الديمقراطيين كان يجب أن يتطلب أعلى مستوى من التدقيق والمداولات والمساءلة، ومع ذلك مضى ترمب قدما في الحرب دون طلب تفويض من الكونغرس.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة 210، خلال الأسبوعين الأولين من الحرب فقط.

وقد أسفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية المباغتة على إيران منذ يومها الأول عن وقوع خسائر كبيرة في أرواح القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، فضلا عن القتلى المدنيين.

وشهدت إيران على مدى 4 أسابيع قصفا جويا هائلا بالطائرات العسكرية والصواريخ الأمريكية الإسرائيلية التي دمرت المواقع العسكرية الإيرانية والبنية التحتية والمساكن وبعض المفاعلات النووية ومنشآت للطاقة وغيرها.

وطالما تباهى الرئيس الأمريكي بتدمير كل شيء في إيران وبالتحكم في أجوائها واغتيال قادتها، وتفاخر بالقوة العسكرية الأمريكية التي زج بها في منطقة الشرق الأوسط في حشد عسكري لم يسبق له مثيل حتى في غزو العراق سنة 2003، وفق محللين.

لكن إيران استطاعت وفق التطورات على أرض الميدان من رد الفعل بشن هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على مواقع في إسرائيل، منها مستوطنات حساسة مثل مدينة ديمونة، القريبة من مفاعل ديمونة النووي، كما شنت هجمات ضد ما قالت إنه مواقع عسكرية أمريكية في دول خليجية، تسببت في أضرار كبيرة في مواقع مدنية وأسفرت عن مقتل مدنيين، مما أثر سلبا على علاقتها بدول الجوار.

تصعيد أمريكي مستمر

ورغم الجدل القائم حول قانونية شن هذه الحرب، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الأربعاء، أن "ترمب مستعد لضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تقر بهزيمتها في الحرب".

وتزامنا مع محادثات قال ترمب إن واشنطن بصدد إجرائها مع مسؤولين إيرانيين، لم يسمهم، كشفت تقارير إعلامية متطابقة عن توجيه الولايات المتحدة آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا، إحدى فرق النخبة، إلى الشرق الأوسط.

لكن الغموض يبقى سيد الموقف بشأن التطورات المقبلة، إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن ترمب أبلغ مقربين منه برغبته في تجنب خوض حرب طويلة الأمد في إيران، كما أبلغ مستشاريه باعتقاده أن الصراع في إيران قد دخل مراحله الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترمب حث على الالتزام بالجدول الزمني المحدد بشأن إيران الممتد من 4 إلى 6 أسابيع.

غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلت عن مصدر لم تكشف هويته أن ترمب قد يلجأ إلى تصعيد عسكري عبر السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية الغنية بالنفط، في حال فشل المسار التفاوضي لإنهاء الحرب المستمرة منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي.

ومع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران أسبوعها الرابع، يبذل ‌العديد من الدول، ومنها باكستان وتركيا ومصر، جهودا للتوسط في مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب، لكن الغموض لا يزال قائما بشأن مكان انعقاد تلك المحادثات وموعدها، في وقت كررت فيه إيران رفضها للشروط الأمريكية لوقف الحرب المتعلقة بالأساس ببرنامجها النووي والصاروخي.