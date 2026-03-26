مصرع 24 معظمهم نساء وأطفال إثر سقوط حافلة بنهر في بنغلاديش

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا، بينهم 13 امرأة و5 أطفال، حتفهم غرقا إثر سقوط حافلة ركاب في نهر رئيسي بوسط بنغلاديش أثناء محاولتها الصعود إلى عبارة، وفق ما أعلنت الشرطة وإدارة الإطفاء والدفاع المدني في دكا.

وبحسب المسؤول في هيئة الإطفاء ديوان سهيل رانا، سقطت الحافلة في نهر بادما بعد ظهر الأربعاء في منطقة راجباري، على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة دكا.

وبين رانا أن العديد من الركاب تمكنوا من السباحة إلى بر الأمان بعد الحادث، بينما حوصر آخرون داخل الحافلة التي كانت في طريقها إلى العاصمة قادمة من منطقة كوشتيا جنوب غربي البلاد، في وقت كان فيه الركاب يعودون إلى أعمالهم بعد عطلة عيد الفطر.

وأوضح مسؤول في خدمة الإطفاء أن سفينة إنقاذ انضمت إلى العمليات في وقت متأخر من مساء الأربعاء وتمكنت من انتشال الحافلة، وواصل رجال الإنقاذ العمل طوال الليل لانتشال الجثث، حيث عثر على 22 جثة بحلول صباح الخميس، وقد توفيت امرأتان بعد إنقاذهما.

وأشار إلى أن التيارات القوية والأمطار أعاقت عمليات الإنقاذ خلال الليل، لافتا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مفقودون.