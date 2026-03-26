مصرع وفقدان 54 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي

أعلنت الأمم المتحدة مصرع 9 مهاجرين وفقدان 45 آخرين جراء غرق قارب يقل 320 شخصا الثلاثاء الماضي قبالة سواحل جيبوتي.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن حادث غرق مأسويا وقع ليلة 24 آذار/مارس قبالة سواحل جيبوتي، شمال أبخ "أوبوك"، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وفقدان 45 آخرين من أصل 320 راكبا.

وأشارت إلى أنها تقدّم مع السلطات المحلية المساعدة للناجين، وكانت المنظمة قد كشفت أمس الأربعاء، عن مقتل أو فقدان أكثر من 900 مهاجر في البحر الأحمر خلال عام 2025، مما جعله "العام الأكثر دموية على الإطلاق" على "طريق الشرق" الذي يربط القرن الأفريقي بشبه الجزيرة العربية.

وبشكل يومي وفي رحلات محفوفة بالمخاطر، يصل مهاجرون من دول القرن الأفريقي، غالبيتهم من إثيوبيا، إلى اليمن لتحسين أوضاعهم المعيشية وهربا من الصراعات والكوارث الطبيعية والظروف الاقتصادية المتردية في بلدانهم، وتتقطع السبل بالكثير منهم في اليمن، ويضطر آخرون للعودة إلى بلدانهم.

ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، وصل إلى اليمن في فبراير/شباط الماضي، نحو 20 ألف مهاجر من القرن الأفريقي، و21 ألف في يناير/كانون الثاني الماضي.