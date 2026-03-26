ما نقطة ضعف إسرائيل التي اكتشفتها إيران؟

تبدو منطقة وسط إسرائيل كأنها الأضعف في القدرة على صد الهجمات الصاروخية الإيرانية وذلك بسبب عدم عمل منظومات الدفاع الإسرائيلية بشكل مشترك.

فقد واجه الإسرائيليون اليوم الخميس سيلا من الهجمات التي أطلقتها إيران وحزب الله اللبناني وبعض الفصائل العراقية مما ألحق أضرارا بمناطق مختلفة في أنحاء إسرائيل.

وتحدثت صحيفة يسرائيل هيوم عن أضرار في هشارون وغوش دان بسبب ما يعتقد أنه صاروخ عنقودي إيراني، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط شظايا في 6 مناطق بمنطقة تل أبيب الكبرى.

كما تحدثت وسائل الإعلام عن إصابة 13 إسرائيليا بسبب الهجمات الإيرانية على الشمال ومنطقة الوسط، التي يقول الخبير العسكري العميد متقاعد نضال أبو زيد، إنها تبدو الأضعف من حيث القدرة على صد الهجمات.

نقطة ضعف إسرائيلية

وفي تحليل للجزيرة، قال أبو زيد، إن إيران تتفحص القدرات الدفاعية الإسرائيلية في الوسط والشمال والجنوب، ويبدو أنها رصدت عدم عمل منظومات الدفاع الإسرائيلية بشكل مشترك في المنطقة الوسطى.

فالدفاع في هذه المنطقة يعتمد على القبة الحديدية ومقلاع داود وهي منظومات تتعامل مع منطقة التهديد ونوعيته ومن ثم يمكن شل قدرتها عبر الإغراق، وهو ما يفعله الإيرانيون وحزب الله، كما يقول أبو زيد.

وتعرضت هذه المنطقة لـ7 هجمات صاروخية خلال ونجحت هذه الهجمات في الوصول لمناطق كثيرة في منطقة تل أبيب الكبرى وأوقعت الكثير من الأضرار.

وتعتمد إيران بشكل شبه كامل على الصواريخ التي تحمل رؤوسا عنقودية متفجرة والتي تفشل الدفاعات الإسرائيلية بشكل متزايد في التصدي لها.

فقد نقل مراسل الجزيرة في فلسطين محمد خيري عن صحيفة "هآرتس" أن نحو 36 صاروخا عنقوديا ناورت وتخلصت من كل منظومات الدفاع الجوي ووصلت إلى 190 موقعا في عدة مواقع إسرائيلية خصوصا في تل أبيب ومحيطها.

وقالت هآرتس إن هذه الصواريخ رفعت عدد القتلى إلى 15 منذ بدء الحرب، فضلا عن 5 آلاف مصاب، حسب خيري.

كما أصيب إسرائيليان في الجليل، بسبب صواريخ حزب الله التي نجح بعضها في الوصول لتل أبيب، وهو ما عزاه أبو زيد إلى عملية الإغراق التي يمارسها الحزب ضد منظومات الدفاع في شمال إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري أنه أطلق 129 موجة خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 83 هجوما أطلقها حزب الله، وأخرى شنتها فصائل عراقية، مشيرا إلى أن مجمل هذه الهجمات وصل إلى 230 عملية خلال يوم واحد.

وقال مقر خاتم الأنبياء إن الجيش الإيراني استهدف مراكز عسكرية إسرائيلية بالتنسيق مع حزب الله، مضيفا أن الجيش استهدف أيضا حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بصاروخ أرض-بحر مما أجبرها على تغيير موقعها البحري.

بدوره، أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي تسجيل إصابات إثر سقوط شظايا في موقع بمدينة بتاح تكفا وكفر قاسم ومستوطنات بشمال الضفة الغربية.