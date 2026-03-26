لبنان يندد بسعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة ويشتكيها لمجلس الأمن

أعلن لبنان، اليوم الخميس، أنه سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتصاعدة لسيادته، بما في ذلك سعيها إلى إقامة منطقة عازلة في الجنوب.

وتلا وزير الإعلام بول مرقص بيانا تضمن المقررات الرسمية إثر جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بشأن التطورات في البلاد.

وقال البيان إن تهديد إسرائيل بإقامة منطقة عازلة في الجنوب تهديد للبنان وسيادته وانتهاك للقانون الدولي.

وأضاف أن إسرائيل فجّرت أكثرية الجسور الواقعة على نهر الليطاني لفصل المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء نواف سلام أنه طلب من وزير الخارجية يوسف رجي تقديم شكوى أمام مجلس الأمن بشأن إجراءات إسرائيل في الجنوب.

وقال سلام إن التهجير الجماعي جنوب الليطاني وقضم الأراضي من قِبل الاحتلال إشارة إلى أنه لا عودة للمدنيين للمناطق التي هجّرهم الاحتلال منها.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تشن إسرائيل هجمات واسعة أسفرت عن مقتل نحو 1100 شخص وإصابة ما يزيد عن 3 آلاف آخرين، فضلا عن نزوح 1.2 مليون شخص.

وبالتوازي مع الغارات الجوية الواسعة، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات بجنوب البلاد في إطار تحرك يستهدف إقامة منطقة عازلة بعمق عدة كيلو مترات.

وضمن هذه الخطة، دمرت قوات الاحتلال 5 جسور على نهر الليطاني لفصل المنطقة الواقعة جنوب النهر عن شماله.

وبدأ حزب الله اللبناني مطلع الشهر استهداف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتصاعدت بعد ذلك وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، لتمتد بذلك الحرب على إيران إلى لبنان.