أخبار|روسيا

بعد تقارير إخبارية.. روسيا تنفي إرسال مسيّرات إلى إيران

Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a press conference following the meeting of Russian President Vladimir Putin and Tajik President Emomali Rahmon at the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, March 17, 2025. (Yury Kochetkov/Pool Photo via AP)
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (أسوشيتد برس)
Published On 26/3/2026

حفظ

نفت الرئاسة الروسية صحة تقارير تحدثت عن اعتزام موسكو إرسال شحنة من الطائرات المسيّرة إلى طهران، في وقت تحتدم فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، ردا على تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" بهذا الشأن، إن "هناك العديد من الأكاذيب التي تنشرها وسائل الإعلام"، وأضاف: "لا تعيروها أهمية".

وكانت "فايننشال تايمز" نقلت عن تقارير استخبارية غربية القول إن روسيا تقترب من إرسال شحنات تدريجية إلى إيران تشمل طائرات مسيّرة وأدوية ومواد غذائية، في إطار مساعي موسكو لدعم طهران خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين، أمس الأربعاء، أن مسؤولين روسيين وإيرانيين رفيعي المستوى بدؤوا مناقشات سرية بشأن تسليم طائرات مسيّرة، بعد أيام من بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن تجهيز الشحنات بدأ في مطلع مارس/آذار الجاري، وكان من المتوقع استكمالها بحلول نهاية الشهر.

دعم استخباراتي

وبحسب فايننشال تايمز قدمت موسكو دعما استخباراتيا لطهران شمل صور أقمار صناعية وبيانات، وهو ما اعتبره مسؤول غربي مؤشرا على تدخل روسي لا يقتصر على تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية، بل يتجاوز ذلك إلى دعم استقرار النظام الإيراني سياسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إرسال طائرات مسيّرة إلى طهران، إذا ثبت، سيكون أول دليل على استعداد روسيا لتقديم دعم عسكري مباشر لإيران منذ اندلاع الحرب، رغم نفي الكرملين هذه التقارير.

Iranian drones are displayed during a ceremony of the joining new drones to the Iranian Army's combat organisation in an undisclosed location in Iran, in this handout image obtained on January 13, 2025.
تشن إيران في الحرب هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة (رويترز)

يُذكر أن روسيا بدأت منذ عام 2023 إنتاج طائرات مسيّرة، استنادا إلى تصاميم إيرانية، للاستخدام في حربها ضد أوكرانيا، بعد إدخال تعديلات عليها وتحسين قدراتها على تفادي الدفاعات الجوية وزيادة حمولاتها من الذخائر. كما وقّعت موسكو اتفاق شراكة إستراتيجية مع طهران العام الماضي، لكن تلك الشراكة لا تُلزم أيًّا من الطرفين بالدفاع عن مصالح الآخر.

 

المصدر: وكالات

إعلان