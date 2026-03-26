قتيل و14 مصابا ودمار كبير في إسرائيل إثر هجمات من إيران وحزب الله

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الخميس، مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بينهم حالة حرجة، إثر سلسلة هجمات متكررة من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أُطلقت من إيران وجنوب لبنان، استهدفت المناطق الوسطى والشمالية الإسرائيلية اليوم الخميس.

وتزامن الهجوم الإيراني مع إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه مناطق متفرقة، شملت الكريوت ووسط البلاد ومدينة صفد، وفقا للهيئة، كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص في نهاريا، أحدهم حالته حرجة، إثر تعرض المدينة لهجوم صاروخي من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن تقارير ميدانية رصدت مواقع عديدة لسقوط صواريخ أو شظايا اعتراضية، لا سيما 4 مواقع في كفر قاسم وموقع بمدينة بيتح تكفا، إثر إطلاق صواريخ متشظية.

ومنذ فجر اليوم الخميس، رصدت وكالة الأناضول وصول 8 دفعات من الصواريخ الإيرانية استهدفت وسط وشمال إسرائيل.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، بينها مدينة تل أبيب، كما دوّت بمدينة القدس مرتين، وفي المناطق الشمالية، وترافقت صفارات الإنذار مع سماع دوي انفجارات في السماء ناتجة عن محاولة اعتراض الصواريخ.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجمات أسفرت عن إصابات في مدن تل أبيب وكفر قاسم وشعار شومرون، ومنطقة خليج حيفا، وبلدة ليمان، بينما تسببت قذائف عنقودية في أضرار لمنازل وسيارات ومركز تجاري وسط وشمال إسرائيل.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، فقد أسفر صاروخ عنقودي أطلقته إيران عن استهداف 11 موقعا على الأقل وسط إسرائيل، مما تسبب بإصابة منزل في تل أبيب بقنبلة عنقودية، واشتعال النيران بسيارة في غاني تكفا، كما وقعت هجمات أخرى في حولون، بحسب الصحيفة.

كما تم تسجيل 6 إصابات ببلدة كفر قاسم، وأُصيب شخص في شعار شومرون وسائق حافلة بمنطقة خليج حيفا، وتلقى شخص العلاج من صدمة بعد أن أصابت شظايا مركزا تجاريا.

وفي هجوم منفصل، أُصيب شخصان عندما قصفت طائرة مسيرة بلدة ليمان بالجليل الغربي، بعد أن انطلقت إنذارات في أجزاء من الشمال تحذر من احتمال تسلل طائرات مسيرة من لبنان.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، خلّفت ما لا يقل عن 1500 قتيل، بينهم مئات الأطفال والنساء، وأكثر من 15 ألف جريح.

بينما أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، منذ 2 مارس/آذار الجاري، عن 1094 قتيلا، و3 آلاف و119 جريحا، وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

بالمقابل خلّف رد إيران وحزب الله من جنوب لبنان ما لا يقل عن 18 قتيلا و5 آلاف و45 مصابا في إسرائيل، التي تتكتم بشدة على خسائرها البشرية والمادية، كما أسفرت هجمات إيرانية عن مقتل وإصابة عسكريين أمريكيين.