قتيلان ومصابون في سلسلة هجمات إيرانية استهدفت 4 دول خليجية

شهدت منطقة الخليج العربي -اليوم الخميس- هجوما إيرانيا جديدا، إذ أعلنت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت تعرض أراضيها لهجمات متزامنة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، والتي دخلت يومها الـ27.

الإمارات

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانات متلاحقة أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع 3 دفعات من الهجمات الإيرانية. وفي حصيلة ليوم الخميس، أكدت الوزارة اعتراض 15 صاروخا باليستيا و11 طائرة مسيرة.

وأفاد المكتب الإعلامي لإمارة أبو ظبي بمقتل شخصين (أحدهما باكستاني والآخر هندي) وإصابة 3 آخرين، وتضرر عدد من المركبات جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي تم اعتراضه في شارع سويحان بالإمارة.

وكشفت وزارة الدفاع في إحصائية شاملة أنه منذ بدء الاعتداءات، تعاملت دفاعاتها مع 372 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1826 طائرة مسيرة.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية -عبر حسابها على منصة إكس- أن قواتها نجحت في اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية.

البحرين

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية سيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في إحدى المنشآت بمحافظة المحرق (شمال شرق) جراء العدوان الإيراني، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات. وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق صفارات الإنذار مرتين، داعية السكان لالتزام الهدوء والتوجه لأماكن آمنة.

من جانبها، كشفت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين -في بيان رسمي- عن أنه منذ بدء الهجمات، تم اعتراض وتدمير 154 صاروخا و350 طائرة مسيرة استهدفت المملكة.

الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عبر متحدثها الرسمي العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 صواريخ باليستية "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي، موضحا أن جميعها سقطت خارج منطقة التهديد "دون أن تشكل أي خطر".

وأضاف العطوان -في بيانه- أن منظومات الدفاع الجوي رصدت أيضا طائرة مسيرة معادية واحدة، وتم التعامل معها وتدميرها، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة الكويتية الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي، العميد جدعان فاضل جدعان، إسقاط طائرتين مسيرتين في مواقع المسؤولية التي يتولى الحرس تأمينها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وفي المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بـ"مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية أثارت إدانات واسعة من الدول المستهدفة.