فرنسا تقترح تشكيل بعثة دولية "دفاعية" لضمان حرية الملاحة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن مشروع قرار دولي يُبحث حاليا في مجلس الأمن الدولي لتشكيل مهمة دفاعية ترافق السفن وتعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف بارو -في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع قرب باريس- أن بلاده تقترح تشكيل بعثة دولية دفاعية لضمان أمن وحرية الملاحة البحرية الدولية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أسعار الطاقة عالميا.

وفي وقت سابق، دعت 22 دولة إيران إلى الوقف الفوري لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز، معربة عن استعدادها للإسهام في تأمينه. كما اعتبرت حرية الملاحة مبدأً أساسيا من مبادئ القانون الدولي، لافتة إلى أن آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وتابع الوزير الفرنسي أن أزمة الشرق الأوسط ستكون على جدول اجتماع مجموعة السبع، مؤكدا أن المناقشات التي ستعقد الجمعة ستشكل فرصة لتأكيد موقف فرنسا تجاه الهجمات غير المبررة التي نفذتها إيران تجاه دول الخليج المجاورة.

وقال بارو إن روسيا تقدم الدعم لإيران في جهودها العسكرية ضد أهداف أمريكية، في ما يعكس تعقيد المشهد الأمني في المنطقة، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وتدعم قرارات الحكومة التي وصفها بـ"الشجاعة" بشأن نزع سلاح حزب الله، في إطار تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة بشكل عام.

وبعد أيام من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، أعلنت فرنسا إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" وحاملة مروحيات إلى المنطقة.