إيران تحظر على الفرق الرياضية السفر للدول التي تعتبرها "معادية"

FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - AFC Qualifiers - Third Round - Group A - Iran v United Arab Emirates - Azadi Sports Complex, Tehran, Iran - March 20, 2025 Iran players players pose for a team group photo before the match Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 مهددة بعد قرار وزارة الرياضة (رويترز)
Published On 26/3/2026
آخر تحديث: 23:34 (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس ⁠نقلا عن وزارة الرياضة أن ⁠إيران حظرت على الفرق الرياضية الوطنية والأندية السفر إلى الدول التي تعتبرها ‌معادية حتى إشعار آخر، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بسبب مخاوف بشأن سلامة الرياضيين الإيرانيين.

وقالت ⁠الوزارة "يحظر وجود المنتخبات ⁠الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية وغير قادرة ⁠على ضمان أمن ⁠الرياضيين الإيرانيين وأعضاء الفرق ⁠حتى إشعار آخر".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضافت الوزارة أن اتحاد كرة القدم ‌والأندية ملزمة بإخطار الاتحاد الآسيوي للعبة لتغيير ‌أماكن ‌إقامة المباريات.

ولم يحدد التقرير القائمة التفصيلية للدول التي تم تصنيفها كدول "معادية" بموجب هذا التوجيه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول طبيعة المشاركات الإيرانية المستقبلية في المحافل الرياضية الدولية وأبرزها كأس العالم 2026 لكرة القدم.

المصدر: الجزيرة + رويترز

