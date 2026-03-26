إيران تحظر على الفرق الرياضية السفر للدول التي تعتبرها "معادية"

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس ⁠نقلا عن وزارة الرياضة أن ⁠إيران حظرت على الفرق الرياضية الوطنية والأندية السفر إلى الدول التي تعتبرها ‌معادية حتى إشعار آخر، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بسبب مخاوف بشأن سلامة الرياضيين الإيرانيين.

وقالت ⁠الوزارة "يحظر وجود المنتخبات ⁠الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية وغير قادرة ⁠على ضمان أمن ⁠الرياضيين الإيرانيين وأعضاء الفرق ⁠حتى إشعار آخر".

وأضافت الوزارة أن اتحاد كرة القدم ‌والأندية ملزمة بإخطار الاتحاد الآسيوي للعبة لتغيير ‌أماكن ‌إقامة المباريات.

ولم يحدد التقرير القائمة التفصيلية للدول التي تم تصنيفها كدول "معادية" بموجب هذا التوجيه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول طبيعة المشاركات الإيرانية المستقبلية في المحافل الرياضية الدولية وأبرزها كأس العالم 2026 لكرة القدم.