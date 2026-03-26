عاجل | تسنيم عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأمريكي المؤلف من 15 بندا عبر وسطاء
Published On 26/3/2026|
آخر تحديث: 16:48 (توقيت مكة)
وكالة تسنيم عن مصدر مطلع:
- إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأمريكي المؤلف من 15 بندا عبر وسطاء.
- طهران تنتظر الآن رد الطرف الآخر على موقفها من المقترح الأمريكي
- إيران أكدت في ردها على ضرورة وقف العدوان وعمليات الاغتيال التي ينفذها العدو
- إيران طلبت أن تهيأ ظروف واقعية تضمن عدم تكرار الحرب مرة أخرى وضمان دفع تعويضات الحرب
- الرد الإيراني شدد على أن يشمل إنهاء الحرب جميع الجبهات بما فيها فصائل المقاومة
المصدر: الجزيرة