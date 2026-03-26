عاجل,
أخبار

عاجل | تسنيم عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأمريكي المؤلف من 15 بندا عبر وسطاء

ترامب ومادورو
Published On 26/3/2026
|
آخر تحديث: 16:48 (توقيت مكة)

حفظ

وكالة تسنيم عن مصدر مطلع:

  • إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأمريكي المؤلف من 15 بندا عبر وسطاء.
  • طهران تنتظر الآن رد الطرف الآخر على موقفها من المقترح الأمريكي
  • إيران أكدت في ردها على ضرورة وقف العدوان وعمليات الاغتيال التي ينفذها العدو
  • إيران طلبت أن تهيأ ظروف واقعية تضمن عدم تكرار الحرب مرة أخرى وضمان دفع تعويضات الحرب
  • الرد الإيراني شدد على أن يشمل إنهاء الحرب جميع الجبهات بما فيها فصائل المقاومة
المصدر: الجزيرة

