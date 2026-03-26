ترمب يعلّق تدمير محطات الطاقة في إيران 10 أيام "استجابة لطلب طهران"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعليق العمليات العسكرية التي تستهدف تدمير منشآت ومحطات الطاقة في إيران لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تلبية لطلب مباشر من الحكومة الإيرانية.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن فترة التعليق تمتد حتى يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان 2026، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "المحادثات جارية وتسير على نحو جيد للغاية"، رغم ما قال إنه تصريحات "مغلوطة" تروج لها وسائل إعلام وصفها بأنها "مزيفة" بشأن مسار المفاوضات ومجريات الأحداث.

وفي قراءة لأبعاد هذا الإعلان، أوضح مراسل الجزيرة في واشنطن، فادي منصور، أن مهلة الأيام العشرة تتوافق تقريبا مع السقف الزمني الذي كان ترمب قد حدده منذ البداية لإنهاء الحرب، والذي يتراوح بين 4 و6 أسابيع.

واعتبر المراسل أن هذا الإجراء الأمريكي يُعد المؤشر الأكثر إيجابية حتى الآن على صعيد الحراك الدبلوماسي الجاري بين طهران وواشنطن.

وهذا هو التأجيل الثاني لترامب، إذ أعلن الاثنين إصداره أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، وتوقع أن تستمر المحادثات مع إيران طوال الأسبوع.

وكانت إيران أعلنت أن أي هجوم على شبكاتها الكهربائية سيُقابل برد يستهدف منشآت الطاقة في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.