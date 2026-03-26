ترمب يعلّق تدمير محطات الطاقة في إيران 10 أيام "استجابة لطلب طهران"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعليق العمليات العسكرية التي تستهدف تدمير منشآت ومحطات الطاقة في إيران لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تلبية لطلب مباشر من الحكومة الإيرانية.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن فترة التعليق تمتد حتى يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان 2026، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "المحادثات جارية وتسير على نحو جيد للغاية"، رغم ما قال إنه تصريحات "مغلوطة" تروج لها وسائل إعلام وصفها بأنها "مزيفة" بشأن مسار المفاوضات ومجريات الأحداث.