تشهد 14 دولة عربية حالة طقس قاسية تضمنت أمطارا غزيرة وسيولا وتساقط ثلوج، وأدت إلى سقوط 3 قتلى وإصابة 40 شخصا في اليمن ومصر، مع اتخاذ إجراءات احترازية شملت إجلاء 120 عائلة في سوريا، وتعليق الدراسة في العراق.

وجاءت هذه المعلومات وفق بيانات رسمية -رصدتها وكالة الأناضول- صادرة عن اليمن ومصر وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، فيما حذرت الأرصاد الجوية في كل من وليبيا والجزائر وتونس من هطول أمطار غزيرة.

اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية -أمس الأربعاء- البقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي مستجدات مناخية، بعد ساعات من وفاة جندي وإصابة العشرات جراء الأمطار في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وحذر مركز الأرصاد من استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة، مع احتمال تشكُّل سيول جارفة في الأودية والمناطق المنخفضة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة في المناطق الصحراوية.

مصر

لقي شاب مصرعه في محافظة الفيوم (وسط) إثر سقوط لوح خشبي بسبب شدة الرياح، وتوفيت امرأة في مدينة الإسكندرية (شمال) جراء انهيار جزئي -نتيجة الأحوال الجوية- في عقار كانت تقطنه، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتشهد مصر -منذ أمس الأربعاء- استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، وتشمل الإسكندرية والعَلَمَيْن والضبعة ومطروح، إضافة إلى مناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

البحرين

أكدت الأرصاد الجوية البحرينية -أمس الأربعاء على منصة "إكس"- تأثر المملكة بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع وجود السحب الركامية على المناطق البحرية، وحذرت من هبات شديدة السرعة داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.

سلطنة عمان

أصدرت الأرصاد العُمانية -أمس الأربعاء عبر حسابها بمنصة "إكس"- تنبيها حذرت فيه من أمطار غزيرة.

وأفادت الشرطة العُمانية بهطول أمطار متفاوتة الغزارة -أمس الأربعاء- في عدد من المحافظات، مع جريان الأودية وانقطاع الحركة المرورية في بعض الطرق، داعية إلى تجنب عبور الأودية والالتزام بإجراءات السلامة.

قطر

أفادت الأرصاد القطرية -أمس الأربعاء عبر حسابها بمنصة "إكس"- باستمرار رصد أمطار على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا، مشيرة إلى وجود توقعات بأمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة.

السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية -أمس الأربعاء- إنذارات حمراء (شديدة) وبرتقالية تفيد بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تساقط البرد وجريان السيول وانعدام الرؤية في عدة مناطق منها المنطقة الشرقية.

الإمارات

حذر المركز الوطني الإماراتي للأرصاد -أمس الأربعاء عبر منصة "إكس"- من تكوُّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى شديدة السرعة على بعض المناطق.

العراق

قررت الحكومة العراقية تعليق الدروس في المدارس والجامعات والمعاهد -يوميْ الأربعاء والخميس- بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد، بعد ساعات من اتخاذ عدة محافظات هذا القرار.

وأعلنت وزارة الكهرباء -في بيان- استنفارا تاما لمواجهة سوء الأحوال الجوية على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم اللوجستي والإسناد، وذلك لتلافي حدوث قطع في التيار الكهربائي.

وحذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية -الثلاثاء الماضي- من سقوط أمطار غزيرة وحبات بَرَد وجريان السيول حتى يوم السبت المقبل.

سوريا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح استمرار جهود فرق الدفاع المدني في الاستجابة للظروف الجوية الصعبة التي تشهدها محافظة الحسكة (شمال شرق)، ولاسيما الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث سيول وفيضانات واسعة.

وأشار الصالح -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية- إلى إجلاء 120 عائلة تضررت منازلها نتيجة الفيضانات، وجرى نقلها إلى مناطق أكثر أماناً.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة حذرت سابقا من آثار منخفض جوي ستشهده البلاد، حتى مساء غد الجمعة.

لبنان

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي واسع النطاق ومصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى طقس ممطر بغزارة أحيانا، وتساقط ثلوج على المرتفعات، ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويستمر حتى مساء غد الجمعة.

ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا الأحد المقبل بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتل هوائية باردة رطبة مع رياح شديدة وأمطار غزيرة، ويستمر حتى بداية أبريل/نيسان المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

فلسطين

حذرت الأرصاد الجويّة الفلسطينية -الأربعاء في بيان- من تأثر البلاد الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتشهد تساقط البرد أحيانا.

ليبيا

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية -أمس الأربعاء- المواطنين في شمال شرقي البلاد إلى توخي الحيطة، جراء أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا مصحوبة بخلايا رعدية ورياح نشطة، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة واحتمال تشكل سيول وجريان بعض الأودية.

كما توقع المركز تأثر مناطق شمال ووسط البلاد -غدا الجمعة- بمنخفض جوي سريع مصحوب بانخفاض درجات الحرارة شمال غربي البلاد، مع تكاثر السحب وهطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، على أن تمتد -السبت المقبل- إلى المناطق الشرقية.

الجزائر

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر من هطول أمطار في ولايات الجنوب الغربي اليوم الخميس.

وأوضح أن كميات الأمطار المتوقعة في ولايات تندوف وبني عباس وبرج باجي مختار تتراوح بين 20 و40 ملم، وقد تصل إلى 50 ملم حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

فيما تتراوح كميات التساقطات في ولايتيْ بشار وأدرار بين 20 و30 ملم، وقد تصل إلى 40 ملم حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

تونس

حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس -أمس الأربعاء- من هبوب رياح قوية في النصف الشمالي للبلاد اليوم الخميس، مع توقع زخات مطرية في عدد من محافظات الشمال بينها العاصمة تونس.