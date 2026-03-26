صواريخ عنقودية تضرب إسرائيل وتخلف إصابات وهجمات في العمق الإيراني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 6 إصابات في كفر قاسم و"شاعر شمرون" بالضفة في حصيلة أولية جراء سقوط شظايا صاروخية إيرانية ضمن موجة بدأت صباح اليوم وشملت 3 هجمات خلال ساعتين.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إطلاق إنذارات في مئات المواقع بمناطق واسعة في الوسط والجنوب إضافة إلى القدس والضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صاروخ إيراني على مستوطنة "موديعين" بالقدس المحتلة بعد إطلاق صواريخ من إيران كما أصيب منزل بشكل مباشر في كفر قاسم، وسقطت شظايا صاروخ عنقودي على "بتاح تكفا" وأدت لوقوع إصابات.

وأشارت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى ورود تقارير عن سقوط شظايا اعتراضية في السهل الساحلي، بينما تم اعتراض أحد الصواريخ الإيرانية التي كانت متجهة نحو الوسط ومنطقة القدس وفقا للإعلام العبري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ "الموجة 82" من عمليات "الوعد الصادق 4″، وذلك بعد تنفيذ "الموجة 81" التي استهدفت نحو 70 موقعا أمنيا وعسكريا في الأراضي المحتلة، شملت تل أبيب وحيفا وديمونة، باستخدام صواريخ متطورة ذات رؤوس حربية ثقيلة من طرازي "قيام" و"بدر"، وطائرات مسيرة انتحارية. وقد كشفت طهران في وقت سابق عن تنسيق "الموجة 80" زمنيا مع هجمات حزب الله من جنوب لبنان.

هجمات إسرائيلية واسعة

في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي قيامه بموجة من الهجمات استهدفت ما وصفها بـ"البنى التحتية" للنظام الإيراني، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى سماع دوي انفجارات قوية في محافظة أصفهان، وتواصلت أصوات القصف وتفعيل الدفاعات الجوية في مناطق وسط وشمال وشرق طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدمار مبنى سكني في مدينة بندر عباس، ومقتل طفلين شقيقين وإصابة اثنين آخرين بقصف استهدف حيا سكنيا جنوب مدينة شيراز، كما جرى الحديث عن استهداف فرق الدفاع المدني أثناء محاولتها رفع الأنقاض شرق طهران.

وقال محافظ هرمزغان جنوبي إيران إن هجوما أمريكيا إسرائيليا وقع على منطقة سكنية في مدينة بندر عباس.

يأتي ذلك في وقت صرح فيه مستشار نتنياهو للشؤون الخارجية لشبكة "سي إن إن" بأن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إزالة "التهديد الوجودي" المتمثل في النظام الإيراني، معتبرا أن الإطاحة بالنظام أو إضعاف قدراته العسكرية بشكل حاد هي السبل المثلى لتحقيق هذا الهدف.

ولليوم الـ27 تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا واسعة على إيران أسفرت عن مقتل مسؤولين بارزين من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف إسرائيل وما تصفه بأنه مصالح أمريكية في دول عربية عدة.