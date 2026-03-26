شاهد.. حزب الله يستهدف ناقلة جند ودبابة ميركافا بمسيّرتين انقضاضيتين

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان بمسيرتين انقضاضيتين.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لعدد من الآليات الإسرائيلية في ساحة بلدة الطيبة بالجنوب اللبناني، قبل أن يتم استهداف ناقلة جند إسرائيلية بمسيّرة انقضاضية أصابتها بشكل مباشر.

وكذلك، وثقت المشاهد استهداف مقاتلي حزب الله دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بمسيّرة ثانية وسط دمار كبير في المنطقة.

ووفق اللقطات التي بثها الإعلام الحربي، فإن استهداف الآليتين الإسرائيليتين وقع في 22 مارس/آذار الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل جندي إسرائيلي وأصيب ضابط كبير في عملية جديدة لحزب الله ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة إيهاب العقدي بأن اشتباكات عنيفة تدور من "المسافة صفر" بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية المتوغلة في بلدات النسق الثاني مثل "دير سريان" و"القنطرة" و"دبل".

وأشار المراسل إلى أن حزب الله أعلن عن تدمير أكثر من 30 دبابة إسرائيلية منذ ليلة أمس الأربعاء باستخدام الصواريخ الموجهة والكمائن المحكمة، مؤكدا أن التقدم الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة في محاور القطاعين الشرقي والغربي.

وقبل يومين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الجيش عازم على فرض سيطرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان، وصولا إلى نهر الليطاني"، في خطوة تعكس توجها لتوسيع العدوان.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، بدأ حزب الله هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي اليوم نفسه، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت في اليوم التالي في توغل بري محدود في الجنوب قبل أن توسعه لاحقا.