تعرضت عدة دول خليجية اليوم الخميس لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وقد أفاد مكتب أبو ظبي الإعلامي في الإمارات بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين إثر سقوط شظايا صاروخية في أحد شوارع العاصمة أبوظبي عقب اعتراض صاروخ باليستي.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات صباح اليوم، وبذلك يرتفع عدد الهجمات التي تعرض لها البلد منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، حيث أعلنت أبوظبي أمس الأربعاء أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و1815 طائرة مسيرة منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات منذ فجر اليوم. وأكدت الوزارة اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيرة منذ فجر اليوم، كان آخرها 3 مسيرات استهدفت المنطقة الشرقية.

حريق في البحرين

وفي البحرين، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن الدفاع المدني سيطر على حريق في منشأة بمحافظة المحرق جراء عدوان إيراني، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني لم يسفر عن إصابات.

وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بصواريخ ومسيرات معادية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي، العميد جدعان فاضل جدعان إن حرس البلاد تمكن من إسقاط مسيرتين في مواقع يتولى تأمينها.

وأكد جدعان أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتمل، وحث السكان على التقيد بتعليمات السلطات الرسمية الرامية لضمان أمنهم وسلامتهم.

وأمس الأربعاء، جددت كل من الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات التي تشنها إيران بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة، معتبرة هذه الأعمال انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الدول، في بيان مشترك، أن الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة موالية لإيران من أراضي جمهورية العراق على منشآت وبنية تحتية في دول الخليج تشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يلزم إيران بوقف أي اعتداء أو تهديد على دول الجوار فورا ودون شروط.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة بعضها سكني.