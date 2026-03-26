حكومة جديدة في مدغشقر لمكافحة الفساد

أعلنت رئاسة مدغشقر تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في قصر "إيافولويا" بالعاصمة أنتاناناريفو مساء أمس الأربعاء، بحضور الرئيس ميكائيل راندريانيرينا ورئيس الوزراء الجديد ماميتينا راجاوناريسون.

وضمت التشكيلة الحكومية 30 وزيرا، بينهم 13 وجها جديدا، في حين احتفظ 17 وزيرا بمناصبهم السابقة، حيث لم تشهد الحقائب السيادية تغييرات كبيرة باستثناء وزارة الخارجية التي تولتها أليس نداي، خلفا لكريستين رازانامهاسوا، الرئيسة السابقة للجمعية الوطنية التي انضمت إلى صفوف المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2023.

وفي كلمته أمام الوزراء الجدد، شدد الرئيس راندريانيرينا على أن "الفشل والفساد يشكلان أسبابا مباشرة للإقالة"، داعيا أعضاء الحكومة إلى أن يكونوا "قدوة" في أداء مهامهم، ومؤكدا أن كل وزير سيطلب منه تقديم تصريح بممتلكاته قبل مباشرة عمله رسميا.

كما كشف الرئيس في وقت سابق عن استخدام جهاز كشف الكذب روسي الصنع ضمن اختيار الوزراء، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية.

وتأتي هذه التعيينات بعد 10 أيام من تكليف ماميتينا راجاوناريسون برئاسة الحكومة، خلفا لهيرينتسالاما راجاوناريفيلو الذي غادر منصبه عقب حل الحكومة السابقة في 9 مارس/آذار الحالي. ويعد هذا ثاني تشكيل وزاري منذ وصول قادة الجيش إلى السلطة إثر احتجاجات شبابية قادها جيل "زد" في سبتمبر/أيلول 2025، والتي انتهت برحيل الرئيس السابق أندري راجولينا.