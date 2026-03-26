"تحدي السيول".. فيديو مغامرة متهورة بواد جارف يشعل غضب العمانيين

تعمل فرق الدفاع المدني في سلطنة عمان بكامل جاهزيتها لعمليات البحث والإنقاذ وإجلاء العالقين جراء السيول الناتجة عن منخفض المسرّات، في وقت جددت فيه شرطة عمان السلطانية مناشدتها للمواطنين والمقيمين بتجنب عبور الأودية والالتزام بتعليمات السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ورغم التحذيرات المتكررة، أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما أظهر مركبتين من نوع الدفع الرباعي تتوجهان عمدا نحو مجرى سيل جارف في ولاية بدية، قبل أن تبلغا وسط الوادي وتنجرفا بقوة المياه.

وعبر كثير من رواد المنصات عن استغرابهم من هذه التصرفات، متسائلين: إلى متى تستمر مثل هذه المجازفات؟

في حين وجه آخرون رسائل مباشرة إلى قائدي المركبتين وغيرهم من هواة المغامرة، جاء في مضمونها: "أنت ترى قوة الوادي أمامك، وشاهدت سابقا مقاطع وحوادث لأشخاص جرفتهم السيول، ورغم ذلك تقدم على المجازفة. الدفاع المدني والأرصاد لم يقصرا في التحذير، وكررا التنبيه مرارا: لا تخاطر بقطع الأودية، فالمركبة ليست دبابة".

وأشار متفاعلون إلى أن بعض السائقين قد يتجاهلون حتى الحقائق العلمية البسيطة؛ فوزن الأجسام الثقيلة يقل فعليا عندما تكون مغمورة في الماء، مما يجعل المركبة -مهما كانت جديدة أو ثقيلة- أكثر عرضة لفقدان توازنها وسط التيار، فتجتمع قوة جريان الماء مع الوزن الفعلي المنخفض للسيارة، فتتحول إلى ما يشبه قطعة فلين في مجرى الوادي.

وتساءل آخرون بحدة: "هل يعقل أن يتصرف إنسان بكامل قواه العقلية بهذه الطريقة؟ بعض التصرفات تصدمك فعلا في طريقة التفكير والتقدير للمخاطر".

وأشار بعض الحسابات إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراجهم بسلام.

في المقابل، كثفت الجهات الرسمية حملات التوعية. ونشر حساب "عمان مستعدة" التابع للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة مقطعا توعويا حول خطورة عبور الأودية بعنوان: "المياه الجارفة لا يُستهان بها، اتخذ القرار الصحيح وابتعد عن مجاري الأودية".

وظهرت في منتصف الفيديو عبارة تحذيرية لافتة: "عبورك الوادي ليس شجاعة، قد يكون آخر قرار تتخذه في حياتك".

وتحول النقاش الإلكتروني إلى مطالبة بتغليظ العقوبات على مخالفي التعليمات؛ إذ اقترح بعض المواطنين رفع مدة السجن في حال مجازفة عبور الأودية إلى سنة كاملة بدلا من 3 أشهر، وزيادة الغرامة إلى 3 آلاف ريال عماني بدلا من 500 ريال، مع تشديد العقوبة بسحب رخصة القيادة وإخلاء مسؤولية شركات التأمين عن تعويض الأضرار الناتجة عن هذا السلوك.

يذكر أن شرطة عمان السلطانية كانت قد أقرت عام 2016 نصوصا تجرم عبور الأودية في الحالات التي يعرض فيها السائق أو الركاب أو الغير للخطر، باعتباره جريمة مرورية يعاقب عليها قانون المرور، وفق المادة (49)، بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 500 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.