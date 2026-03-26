قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان

اندلعت مواجهات جديدة بين القوات الباكستانية والأفغانية على الشريط الحدودي بعد انتهاء هدنة قصيرة اتُّفق عليها بمناسبة عيد الفطر، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في ولايات شرق أفغانستان، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في كابل.

وقال مدير قسم الإعلام والثقافة في ولاية كنر شرقي أفغانستان، ضياء الرحمن سبين غار، إن القوات الباكستانية أطلقت عشرات القذائف المدفعية على منطقتي ناري وساركاني (شرق البلاد)، مشيرا إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة عدد آخر من السكان.

وأضاف أن الضربات في ساركاني شملت قصفا مدفعيا وغارات بمسيّرات، وأسفرت عن مقتل مدني آخر.

وأكد المسؤول أن قوات الحدود الأفغانية ردّت على القصف، لافتا إلى تدمير 3 نقاط عسكرية باكستانية ومقتل جندي، غير أن هذه المعلومات لم يتسنّ التحقق منها بشكل مستقل بسبب القيود الميدانية وصعوبة الوصول إلى المناطق الحدودية.

اتهامات

وفي المقابل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول محلي في شمال غرب باكستان اتهامه القوات الأفغانية ببدء تبادل إطلاق النار في مواقع متعددة على الحدود.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من وقف لإطلاق النار أعقب غارات جوية باكستانية قالت حكومة كابل إنها أصابت مستشفى لعلاج الإدمان في العاصمة وأسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، في حصيلة لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، بينما تقول إسلام آباد إن ضرباتها استهدفت مستودع ذخيرة وليس منشآت مدنية.

وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا منذ أشهر، وتقول الأمم المتحدة إن 76 مدنيا أفغانيا على الأقل قُتلوا منذ 26 فبراير/شباط، دون احتساب ضحايا الضربة الأخيرة على المركز العلاجي الذي خلف مئات القتلى.