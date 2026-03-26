أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوصول سفينة تحمل أكثر من 700 ألف برميل من النفط الخام الروسي إلى الفلبين، بعد أيام من إعلان مانيلا حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ووصلت ناقلة النفط "سارا سكاي" التي ترفع علم سيراليون والمحملة بنفط خام عالي الجودة من خط أنابيب "إسبو" الروسي، الاثنين، مع وثائق تُظهر أن المرسل إليه هو شركة "بترون كورب" المشغلة لمصفاة النفط الوحيدة في الفلبين، وفق مصدر للوكالة طلب عدم كشف هويته.

وتعتمد الفلبين بشكل كبير على الوقود المستورد الذي وصلت كلفته إلى مستويات قياسية منذ تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز.

وشوهدت، اليوم الخميس، سفينة "سارا سكاي" راسية في ميناء ليماي قرب مانيلا حيث تقع مصفاة بترون. وهذه أول شحنة نفط روسية تصل إلى الفلبين منذ 5 سنوات بحسب وسائل إعلام محلية.

45 يوما فقط

والأربعاء، قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إن بلاده تبذل جهودا واسعة النطاق في بحثها عن الوقود، إذ يتوقع أن تكفي مخزونات البلاد 45 يوما فقط.

وأضاف في مؤتمر صحفي "لم نكتفِ بالتوجه إلى موردينا التقليديين للنفط، بل نحاول استكشاف مصادر أخرى غير متأثرة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.. لا شيء مستبعد. نحن ندرس كل شيء، كل ما يمكننا فعله".

وقبل أيام، نزل آلاف سائقي الحافلات التقليدية إلى الشوارع في أنحاء ⁠البلاد للاحتجاج على ارتفاع أسعار الديزل ⁠المحلية بأكثر من الضعف بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ورفعت الولايات المتحدة هذا الشهر بعض القيود المفروضة على مبيعات النفط الخام الروسي، ما من شأنه السماح للدول بشراء النفط الذي كان موجودا في البحر، حتى 11 أبريل/نيسان.

وقال سفير الفلبين لدى ⁠الولايات المتحدة خوسيه ⁠مانويل روموالديز إن بلاده تعمل مع واشنطن للحصول على إعفاءات واستثناءات تتيح ⁠لها شراء النفط من دول خاضعة لعقوبات أمريكية.

وأغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خُمس النفط الخام والغاز العالمي، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على طهران في 28 فبراير/شباط. ووصفت الوكالة الدولية للطاقة هذا الوضع بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع إن الممر المائي "مغلق فقط أمام الأعداء".

اليابان تفرج عن جزء من احتياطها النفطي

في سياق متصل، أعلنت اليابان، الخميس، أنها بدأت الإفراج عن جزء آخر من احتياطها النفطي الإستراتيجي، سعيا للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

واليابان خامس أكبر مستورد للنفط، وتستورد أكثر من 90% منه من الشرق الأوسط.

وحتى الأربعاء، كانت 45 سفينة تابعة لليابان عالقة في مياه الخليج وعلى متنها 24 بحارا يابانيا، وفقا لوزارة النقل.

أسعار النفط تصعد

وارتفعت ‌أسعار النفط، اليوم الخميس، في حين يعيد المستثمرون ⁠تقييم احتمالات تهدئة الأوضاع ⁠في الشرق الأوسط، مع إعلان إيران أنها لا تزال تدرس الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وصعدت ⁠العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.1% إلى 103.35 دولارات للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.2% إلى ⁠91.40 دولارا للبرميل.