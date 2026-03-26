الأقمار الصناعية توثق اشتعال أكبر موانئ تصدير النفط الروسي

أظهرت صور أقمار صناعية، آثار استهدافا ضخما طال ميناء بريمورسك، أكبر موانئ تصدير النفط الروسية على بحر البلطيق في خليج فنلندا، شمال غرب روسيا.

ووفقا لمقارنة الصور الملتقطة قبل وبعد الاستهداف في الفترة بين 22 و24 مارس/آذار الجاري، يظهر اشتعالا ضخما في خزانات الوقود داخل الميناء يوم 23 مارس/آذار الجاري، واستمر لليوم التالي، مع تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان امتدت لعدة كيلومترات، في مؤشر على حجم الأضرار التي لحقت بالموقع.

واستهدفت أوكرانيا الميناء الأحد الماضي، بواسطة طائرات مسيرة، مما أدى إلى تعطيل تحميل النفط في الميناء الذي يمكنه تصدير أكثر من مليون برميل من النفط يوميا، بحسب تصريحات حاكم منطقة لينينغراد.

وتعد هذه الهجمات من بين أكبر الضربات التي استهدفت منشآت تصدير النفط الروسية منذ بدء الحرب قبل 4 سنوات، ومن المرجح أن تزيد من حالة عدم اليقين في أسواق النفط العالمية المتأثرة أصلاً بالصراع في الشرق الأوسط.

وصرح مدير منطقة حرس الحدود في خليج فنلندا، يوكا بيكا لوميلاهتي، بأن الحريق في "بريمورسك" لم يتم إخماده بعد، مؤكداً أن النيران لا تزال تشتعل بالقوة ذاتها التي بدأت بها، مع كميات هائلة من الدخان، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم رصد أي تسرب نفطي حتى الآن.

صعدت القوات الأوكرانية من هجماتها بالمسيرات على مصافي النفط وطرق التصدير الروسية في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لإضعاف اقتصاد الحرب الروسي، في وقت تشهد فيه محادثات السلام برعاية واشنطن حالة من الجمود.