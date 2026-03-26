أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بإصابة 3 نازحين فلسطينيين جراء سقوط جدار متضرر بفعل غارات إسرائيلية سابقة وسط مدينة غزة، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة منذ ساعات الليل.

وأشارت المصادر إلى أن الجدار المتهالك سقط فوق خيمة للنازحين في شارع الوحدة، ونُقلت على إثر ذلك إصابتان إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة، في حين جرى تقديم العلاج الميداني للمصاب الثالث، وسط ظروف صحية بالغة التعقيد.

تفاقم المعاناة الإنسانية

وفي السياق ذاته، أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق مئات الخيام ومراكز الإيواء في مناطق عدة بقطاع غزة، إذ بيّن المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار تسبب في تجمّع المياه بالشوارع وتسربها إلى أماكن إقامة النازحين، فضلا عن اقتلاع وتدمير عدد من الخيام بفعل الرياح.

وحذّر مهنا من مخاطر بيئية وصحية وشيكة نتيجة اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في عدة مناطق، مشيرا إلى أن طواقم البلدية تحاول التدخل بإمكانيات بدائية ومحدودة جدا للحد من تداعيات المنخفض الجوي في ظل استمرار تدهور الأوضاع.

ويعيش نحو 1.9 مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة ظروفا مأساوية داخل خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي، فرغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإغاثية ومواد الإيواء إلى القطاع.

يُذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع قد خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، فضلا عن دمار طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، مما ترك السكان تحت تقلبات الطقس، خاصة في فصل الشتاء، دون مأوى يحميهم.