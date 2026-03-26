إصابات في تصاعد لهجمات المستوطنين بالضفة الغربية

أصيب، فجر اليوم الخميس، عدد من الفلسطينيين جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين عليهم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة إصابة فلسطينيين آخرين باعتداءين نفذهما مستوطنون في طوباس والقدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن "مستوطنين هاجموا المواطنين في منطقة صافح تياسير شمال شرق طوباس، وأصابوا عددا من المواطنين نقل جزء منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وشهدت المنطقة ذاتها في الفترة الماضية أكثر من هجوم نفذه المستوطنون، بحسب "وفا".

في هذا السياق، نصب مستوطنون، صباح اليوم الخميس، خياما في أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة أمرين شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية، ونصبوا خياما في أراضي المواطنين، كما نصبوا خيمة فوق أراضي منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وخيمة أخرى في منطقة عيون بالجهة الجنوبية من مدينة طوباس.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، تقطن قرب الخيمة الأخيرة التي نصبها المستوطنون، عائلات فلسطينية أجبرت في وقت سابق على الرحيل من مناطق مختلفة بالأغوار الشمالية، بسبب اعتداءات المستوطنين عليها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت في بيان، أمس الأربعاء، إن طواقمها وطواقم إسعاف محلي في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس، نقلت إلى المستشفى 5 مصابين إثر اعتداء بالضرب جراء هجوم للمستوطنين في بلدة مخماس.

وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن الإصابات وقعت نتيجة اعتداء بالضرب نفذه مستوطنون في منطقة المكيبرة على أطراف البلدة.

وفجر الأربعاء، أحرق مستوطنون جرافة ومعدات أثناء هجوم استهدف محجرا جنوبي مدينة الخليل.

وخلال شهر فبراير/شباط الماضي، نفذ المستوطنون 511 اعتداءً في الضفة، واستشهد 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين منذ نهاية الشهر ذاته وحتى مطلع الأسبوع الجاري، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

وأسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 1134 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.

وتشمل الاعتداءات عمليات تخريب وهدم للمنازل والمنشآت، إلى جانب تهجير السكان والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.