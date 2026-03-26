إشارة طوارئ من طائرة عسكرية أمريكية في خليج عدن.. هذه تفاصيلها

أطلقت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "لوكهيد سي-130 تي هيركوليز" (Lockheed C-130 Hercules)، إبان مغادرتها جيبوتي، إشارة فقدان الاتصال (7600)، وذلك في أثناء تحليقها في سماء خليج عدن.

وبحسب البيانات الملاحية عبر موقع "فلايت رادار"، فإن الطائرة تحمل رقم التسجيل (164998)، وقد أخفت وجهتها المقررة، لكنها عقب إطلاقها إشارة العطل، انحرفت عن مسارها للعودة والهبوط في مطار جيبوتي.

وتستطيع هذه الطائرة حمل أوزان تصل إلى 20 طن من المعدات، أو نقل عشرات الجنود، إلى جانب إمكانية الإقلاع والهبوط في مدارج قصيرة وغير ممهدة، وهو ما يزيد من مرونتها التشغيلية، ويصل مداها إلى 3800 كيلومتر، بحسب الموقع الرسمي لسلاح الجو الأمريكي.

ووفق مواقع الملاحة الجوية، يمثل الرقم (7600) كود الطوارئ الثاني، وهو يوضح لبرج المراقبة الجوية فقدان الطائرة للاتصال الصوتي، وقد يعني هذا الأمر قدرة الطاقم على سماع برج المراقبة مع العجز عن الرد.

وفي حال عجز الطيار عن سماع برج المراقبة أو التحدث إليه عند الاقتراب من المطار، يمكن التواصل مع الطائرة عبر الإشارات الضوئية.

وتصدر هذه الإشارات من جهاز ضوئي موجود في برج المراقبة، حيث يوجه المراقب الجوي حزمة من الأضواء نحو الطائرة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض، وتختلف معاني إشارات هذا الجهاز بحسب وضع الطائرة، سواء أكانت على الأرض أم في الجو، ويتعلم الطيارون كل معانيها خلال فترة التدريب.