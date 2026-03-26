أخبار|تحقق|جيبوتي

إشارة طوارئ من طائرة عسكرية أمريكية في خليج عدن.. هذه تفاصيلها

04 March 2026, Baden-Württemberg, Rottweil: A Lockheed C-130 Hercules of the German Air Force flies over Rottweil. Photo: Silas Stein/dpa (Photo by Silas Stein/picture alliance via Getty Images)
طائرة من طراز لوكهيد سي-130 هيركوليز تابعة لسلاح الجو الألماني (غيتي إيميجيز)
Published On 26/3/2026

حفظ

أطلقت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "لوكهيد سي-130 تي هيركوليز" (Lockheed C-130 Hercules)، إبان مغادرتها جيبوتي، إشارة فقدان الاتصال (7600)، وذلك في أثناء تحليقها في سماء خليج عدن.

وبحسب البيانات الملاحية عبر موقع "فلايت رادار"، فإن الطائرة تحمل رقم التسجيل (164998)، وقد أخفت وجهتها المقررة، لكنها عقب إطلاقها إشارة العطل، انحرفت عن مسارها للعودة والهبوط في مطار جيبوتي.

بيانات ملاحية لطائرة عسكرية أمريكية أعلنت إشارة طوارئ فوق خليج عدن - فلايت رادار
بيانات ملاحية تظهر مسار الطائرة العسكرية الأمريكية في رحلتها المتعثرة ولدى عودتها إلى جيبوتي (فلايت رادار)

وتستطيع هذه الطائرة حمل أوزان تصل إلى 20 طن من المعدات، أو نقل عشرات الجنود، إلى جانب إمكانية الإقلاع والهبوط في مدارج قصيرة وغير ممهدة، وهو ما يزيد من مرونتها التشغيلية، ويصل مداها إلى 3800 كيلومتر، بحسب الموقع الرسمي لسلاح الجو الأمريكي.

ووفق مواقع الملاحة الجوية، يمثل الرقم (7600) كود الطوارئ الثاني، وهو يوضح لبرج المراقبة الجوية فقدان الطائرة للاتصال الصوتي، وقد يعني هذا الأمر قدرة الطاقم على سماع برج المراقبة مع العجز عن الرد.

***داخلية*** برج مراقبة وشرح أكواد التنبيه في الطائرات JetPhotos.Net - Image Copyright Gregg Stansbery
الطيارون قادرون على إدخال هذا الرمز في جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة (فلايت رادار)

وفي حال عجز الطيار عن سماع برج المراقبة أو التحدث إليه عند الاقتراب من المطار، يمكن التواصل مع الطائرة عبر الإشارات الضوئية.

***داخلية*** برج مراقبة وشرح أكواد التنبيه في الطائرات Image Copyright © Kaz T
جهاز الإرسال والاستقبال بالطائرة يرسل تنبيهات الطوارئ إلى مراقبة الحركة الجوية للمتابعة المستمرة (فلايت رادار)

وتصدر هذه الإشارات من جهاز ضوئي موجود في برج المراقبة، حيث يوجه المراقب الجوي حزمة من الأضواء نحو الطائرة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض، وتختلف معاني إشارات هذا الجهاز بحسب وضع الطائرة، سواء أكانت على الأرض أم في الجو، ويتعلم الطيارون كل معانيها خلال فترة التدريب.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان